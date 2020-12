Frust in Oranienburg: Kostenlose Masken nur begrenzt verfügbar

Oranienburg

Im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus will die Bundesregierung mehr als 27 Millionen Bundesbürger mit gut schützenden Mund-Nasen-Masken ausstatten. Menschen ab 60 oder mit Vorerkrankungen bekommen ab Mitte Dezember drei kostenlose FFP2-Masken.

Oranienburger Rentner bekommt keine Masken

Anhand dieser Mitteilung des Bundesgesundheitsministeriums machte sich der Oranienburger Rentner Michael Grauke in der Vorwoche auf den Weg, um sich die kostenlosen Masken aus seiner Hausapotheke zu holen. „Ich gehe normalerweise immer in die Sonnen-Apotheke in der Bernauer Straße, dort gab es allerdings keine“, berichtet der 70-Jährige, der an einer Lungenkrankheit leidet und daher zur Hochrisikogruppe zählt. „Also führte mich mein Weg in die Henriette-Apotheke in der Lehnitzstraße, dort wurde mir aber mitgeteilt, dass nur Stammkunden Masken erhalten.“ Grauke zeigte sich verwundert und verärgert, bekam schlussendlich aber seine kostenfreien Masken in einer Apotheke im Oranienpark. „Ich finde es schon sehr schade, dass man nicht überall die versprochenen Masken erhalten kann“, so der 70-Jährige.

Apotheken-Chefin erklärt Vorgehensweise

Angela Krupskin, Chefin der Henriette-Apotheke in der Lehnitzstraße, kann die Verärgerung verstehen, bittet aber um Verständnis. „Wir haben in der vergangenen Woche 2000 Masken vorrätig gehabt, davon sind bereits 75 Prozent nach einigen Tagen vergriffen gewesen. Demnach müssen wir einfach schauen, dass wir den Menschen in der näheren Umgebung eine Maskenabgabe gewährleisten können.“ Für Angela Krupskin geht es dabei vor allem um die Bereitstellung der vorhandenen Ressourcen. „Wir wissen, dass es bei einigen Apotheken Lieferengpässe gibt. Wir hatten auch schon Anfragen aus Hennigsdorf und anderen Städten. Aber auch wir haben nur ein gewisses Limit.“

