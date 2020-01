Führerschein-Pflichtumtausch hält Behörden in Oberhavel auf Trab

Oberhavel

Mit dem Pflichtumtausch von Führerscheinen kommt auf die Verkehrsbehörde Oberhavel eine neue Aufgabe zu. Bis 2033 müssen alle EU-Bürger einheitliche, fälschungssichere Dokumente in Kartenform besitzen. Bund und Länder haben im Februar 2019 einen gestaffelten Umtausch aller rund 43 Millionen Führerscheine in Deutschland beschlossen. Das betrifft alle vor dem 19. Januar 2013 ausgestellten Papier- und Checkkartenführerscheine. Zuständig für den Umtausch sind die Führerscheinbehörden der Landkreise und kreisfreien Städte.

Rund 162.000 Führerscheine müssen getauscht werden

„In Oberhavel müssen rund 162.000 Führerscheine stufenweise getauscht werden", erläutert Verkehrsdezernent Matthias Rink. „Sicherlich verbleibt bis Januar 2033 viel Zeit, wir möchten aber, dass sich die Bürgerinnen und Bürger mit dem Thema vertraut machen und prüfen, bis wann sie den Umtausch ihres Dokuments vornehmen müssen. Wir möchten verhindern, dass Führerscheine ihre Gültigkeit verlieren, weil sie nicht zum vorgegebenen Termin umgetauscht wurden", so Rink.

In Oberhavel müssen rund 162.000 Führerscheine stufenweise getauscht werden. Quelle: dpa

In der ersten Stufe erfolgt bis 2022 der Umtausch des Führerscheins von Fahrerlaubnisinhaberinnen und -inhabern, die in der Zeit vom 01. Januar 1953 bis zum 31. Dezember 1958 geboren sind. Das betrifft in Oberhavel circa 8.100 Bürgerinnen und Bürger.

Verkehrsdezernent Matthias Rink. Quelle: Marion Bergsdorf

Da der neue Führerschein nicht online beantragt werden kann, erfolgt der Umtausch in der Fahrerlaubnisbehörde. Der Antrag auf Führerscheinumtausch kann auch in den zuständigen Bürgerämtern abgegeben werden, den neuen Führerschein erhalten die Bürgerinnen und Bürger anschließend per Post.

Zur Antragstellung sind mitzubringen: der Personalausweis, ein biometrisches Lichtbild sowie der „alte" Papierführerschein im Original. Inhaber eines DDR-Führerscheins sollten zusätzlich die Karteikarte über den Erwerb der Fahrerlaubnis (VK-30) mitbringen. Für alle nicht im Landkreis Oberhavel ausgestellten Führerscheine ist vorab eine Karteikartenabschrift der ausstellenden Fahrerlaubnisbehörde einzuholen. Alle vorhandenen Besitzstände werden selbstverständlich in den neuen Führerschein übernommen. Befürchtungen, dass Fahrerlaubnisklassen verloren gehen, sind unbegründet.

Umtausch kostet 28,85 Euro

Die Gebühr für den Umtausch des Führerscheins einschließlich des Direktversandes durch die Bundesdruckerei beträgt 28,85 Euro.

Gerade die Kosten sorgen bei den MAZ-Lesern für Diskussionen. „Wenn der Umtausch Pflicht ist, muss er gebührenfrei erfolgen! Ich habe für das Dokument bereits gezahlt“, findet Anja Leue.

„Was soll der Behördenwahnsinn?“, fragt sich Andreas Ludorf. „Erst der rosafarbene EU-Führerschein und dann die Plastikkarte. Alles eigentlich nur eine EU-weite Abzocke. Meiner Meinung nach.“

Für die weiteren Stufen gelten diese Umtauschfristen. Quelle: Landkreis Oberhavel

Ricardo Liesig äußert Verständnis: „Auf den ersten Blick sieht der Aufwand wie Geldmacherei aus“, schreibt er auf der MAZ-Facebookseite. „Aber mal ehrlich, von den 28 Euro werden höchstens die Unkosten gedeckt. Viel wichtiger ist doch, dass das Ding überall in der EU (und auch in anderen Staaten) anerkannt wird und man im Urlaub keinen Ärger mit der örtlichen Polizei hat.“ Irgendwie müsse man es ja vereinheitlichen. „Und dem 30-jährigen Lappen tut eine Frischekur auch mal ganz gut. Der Personalausweis muss ja auch alle zehn Jahre neu gemacht werden. Und da regt sich Niemand drüber auf.

Das sieht Tomsen Haase anders: „So ein totaler Blödsinn. Anstatt die Fahrerlaubnis zu updaten, sollte man lieber auf die Tauglichkeit einiger Verkehrsteilnehmer achten. Da haben wir ja ein paar Problemchen.“

Eine Meinung gab es auch aus Schweden. Maik Plaster schreibt aus Skandinavien: „Also hier in Schweden muss der Führerschein alle zehn Jahre erneuert werden, aber ich kann mich dafür mit dem Führerschein auch ausweisen – und somit ist dort immer ein aktuelles Bild drauf.“

Von Sebastian Morgner und Stefanie Fechner