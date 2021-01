Fünf neue Busse für den Landkreis Oberhavel

Germendorf

Die frischlackierten Farben funkeln hell leuchtend in der großen Fahrzeughalle, fast schon ein wenig anmutig stehen sie da, erscheinen bereit für die erste große Fahrt – die fünf neuen Busse der Oberhavel Verkehrsgesellschaft ( OVG). Umweltgerecht, fahrgastfreundlich, barrierefrei – das sind die wichtigsten Kernelemente der neuen Linienbusse, die noch in dieser Woche den Betrieb aufnehmen werden.

OVG-Geschäftsführer Holger Winter. Quelle: Enrico Kugler

Die Busse der Marke EvoBus aus dem Hause Daimler sind etwas mehr als zwölf Meter lang und sind vom Typ LowEntry. „Wie es der Name schon verrät, ermöglichen die neuen Niederflurbusse mit Kneeling-Funktion und Klapprampe einen besonders tiefen Einstieg“, beschreibt Andreas Ernst, Geschäftsführer der Oberhavel Holding Besitz- und Verwaltungsgesellschaft (OHBV), die Vorteile der neuen Fahrzeuge. 42 Sitz- und 44 Stehplätze befinden sich im Inneren der neuen Linienbusse. Neben einem ausgewiesenen Platz für Rollstuhlfahrer und Sicherheitsgurte für alle Fahrgäste gehören auch ein Fahrgastinformationsmonitor, ein Videosicherheitssystem und ein System zur automatischen Zählung der Fahrgäste zur Ausstattung der neuen Linienbusse. Zusätzlich zu den fünf am Montag vorgestellten Bussen kommen noch zwei Gelenkbusse im Februar dazu, insgesamt investiert die OVG 1,9 Millionen Euro in die neuen Fahrzeuge.

Egmont Hamlow (r.) lässt sich die neuen Fahrzeuge erklären. Quelle: Enrico Kugler

„Ich freue mich, dass die Fahrzeugflotte der OVG gleich zum Jahresbeginn mit neuen, modernen Fahrzeugen verstärkt wird. Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn solche großen Hallen wie hier fast leerstehen, denn das heißt im Umkehrschluss, dass der öffentliche Nahverkehr gut aufgestellt ist, zeigt sich Landrat Ludger Weskamp zufrieden und glücklich über die Neuanschaffung der OVG. Zusammen mit Dezernent Egmont Hamelow besuchte Weskamp am Montag den Betriebshof der OVG in Germendorf und blickte sich auch in den neuen Bussen genau um. 93 Busse umfasst die Fahrzeugflotte der OVG aktuell, womit 42 Linien unterhalten werden. „Auf einem Liniennetz von circa 1000 Kilometern durch den gesamten Landkreis fährt die OVG jährlich knapp 5,6 Millionen Fahrplankilometer. Da ist es sehr wichtig, auch die Fahrzeugflotte in einem guten Zustand zu haben“, erklärt OVG-Geschäftsführer Holger Winter. Von den 93 Fahrzeugen sind inzwischen 79 barrierefrei, in den kommenden Jahren wird es das Ziel der OVG sein, alle im Betrieb befindlichen Busse dahingehend auszustatten. Im Normalfall werden die Busse nach fünf bis sieben Jahren ausgetauscht. „Irgendwann hat ein Linienbus auch seine Schuldigkeit getan“, so Holger Winter.

Linienbusse werden coronakonform gemacht

Bevor die neuen Linienbusse in den Fahrbetrieb gehen können, werden sie laut Holger Winter noch coronakonform ausgestattet, nämlich ein Rollo beim Fahrer wird eingebaut und diverse Aufkleber für Hygiene- und Abstandsregelungen müssen angebracht werden. „Der Bedarf am öffentlichen Nahverkehr wächst, dem müssen wir uns auch bewusst sein und dementsprechend agieren“, erklärt Egmont Hamelow mit Blick auf die Zukunft. So soll es zukünftig bauliche Veränderungen am Standort Germendorf geben, um dem Bedarf gerecht zu werden. Momentan beschäftigt die OVG 132 Mitarbeiter, inklusive zehn Auszubildende.

Von Knut Hagedorn