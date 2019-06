Oranienburg

Traurige Nachrichten von Familie Welzel: Drei Wochen, nachdem sich für die 69-Jährige mit Hilfe des Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) ein letzter großer Wunsch erfüllte und sie ihre einstigen Lehrerkollegen in Schirgiswalde im Landkreis Bautzen (Sachsen) noch einmal wieder gesehen hatte, verstarb die Hennigsdorferin am Sonntag, den 23. Juni. „An ihrem Geburtstag ist sie von uns gegangen“, trauert ihr Sohn, Thorsten Welzel. Im April 2018 war bei der einstigen Lehrerin ein Tumor im Kopf festgestellt worden, „Krebs, Stufe 4. Unheilbar“, erinnert sich Thorsten Welzel.

Thorsten Welzel mit seiner Mutter Barbara Welzel im Frühjahr 2019. Quelle: Enrico Kugler

Seit April befand sich die Hennigsdorferin im Hospiz „Lebensklänge“ in Oranienburg, wo sie seitdem umsorgt wurde. Zuvor hatte Thorsten Welzel Ende März seine sportbegeisterte Mutter bereits mit einem Ausflug ins Westfalenstadion in Dortmund überrascht, wo die beiden gemeinsam das Fußball-Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg live verfolgten. Sie sei immer schon Fan von Borussia Dortmund gewesen, habe einmal im Leben noch ein Spiel in diesem Stadion erleben wollen, hatte Thorsten Welzel damals berichtet. „Wir waren hautnah dabei, als der BVB gegen den VfL Wolfsburg in letzter Sekunde noch den Sieg geholt hat.“

Ein großer Moment für Barbara Welzel: Der Besuch des Dortmunder Westfalenstadions am 30. März 2019 beim Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg. Quelle: Privat

Ende Mai erfüllte sich für die damals 68-Jährige ein weiterer großer Wunsch, als sie ihre ehemaligen Lehrerkollegen noch einmal wiedersah, gemeinsam mit ihnen in Erinnerungen schwelgte, lachte und weinte.

Nach ihrer Rückkehr ins Hospiz in Oranienburg war es der Hennigsdorferin ein Bedürfnis, sich für das Hospiz und auch den Wünschewagen einzusetzen. So ist es eine Ironie der Geschichte, dass einen Tag, nachdem Barbara Welzel verstarb, bei der MAZ-Redaktion in Oranienburg ein Leserbrief von ihr einging, den wir nachfolgend ungekürzt wiedergeben:

Leserbrief von Barbara Welzel: „Unser Leben ist nicht unendlich“ Leserbrief von Barbara Welzel, Gast im Stationären Hospiz Lebensklänge in Oranienburg: „In Form eines Leserbriefes möchte ich mich für die fürsorgliche, liebevolle Aufnahme und Betreuung im Stationären Hospiz bei allen Mitarbeitern ganz herzlich bedanken. Ich leide an einer unheilbaren Krebserkrankung. Nach einer, vorerst ambulanten palliativen Versorgung, habe ich Anfang April 2019 entschieden, mich in die pflegerisch versorgenden Hände des Stationären Hospizes zu begeben. Ich glaubte und weiß jetzt, dass dies die beste Entscheidung war, die ich getroffen habe. Eine familiär geprägte persönliche Atmosphäre erleichtert es mir, die Hilfe anzunehmen, die ich in zunehmendem Maße benötige. Für Abwechslung im Hospizalltag sorgen kulturelle Angebote wie Live-Gitarrenmusik von Sebastian, auch zum Mitsingen, eine Buchlesung von Herrn Harald Schmidt, eine Theateraufführung der Edener Schule, Tanz in den 1. Mai unter Mitwirkung des Edener Kindergartens, die Entführung in das Reich der Märchen, vorgetragen von einem Märchenerzähler, den „Dienstagskaffeeklatsch“ mit den Grünen Damen, die morgendliche Zeitungsschau, das Flechten von Körben in der Kreativgruppe, etc. Viele dieser Lebensfreuden sind nur machbar durch das Engagement der Ehrenamtlichen. In diesem Zusammenhang möchte ich noch auf die wunderbare Wünschewagenfahrt hinweisen, die mich zu meinen dreijährig stattfindenden Seminartreffen, diesmal in Schirgiswalde, gefahren und begleitet hat. Mein Dank gilt den ehrenamtlichen Fachkräften des Wünschewagens, allesamt aus dem Gesundheits- und Rettungswesen, die diese Fahrt für mich zu einem sehr bewegenden und nachhaltigen Erlebnis gestaltet haben. Für mich war die Fahrt mit keinerlei Kosten verbunden, ebenso, wie auch der Aufenthalt im Hospiz für mich zuzahlungsfrei ist. Aber ohne Spenden ist auch dieses Wunderbare nicht machbar. Nähere Informationen finden Sie unter www.ohv-hospiz.de und www.brandenburger-wünschewagen.de.“ Barbara Welzel Oranienburg, im Juni 2019

Von Nadine Bieneck