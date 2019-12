Die Märkische Allgemeine Zeitung wird in der Weihnachtszeit ein Dankeschön-Konzert veranstalten. Der Berliner Gitarrist Benjamin Schwenen wird am 20. Dezember 2019 ab 18.30 Uhr auf seiner Gitarre spielen. Kennen Sie jemanden, der sich für andere Menschen eingesetzt hat und dabei an die Grenzen gegangen ist? Dann melden Sie ihn zum kostenlosen MAZ-Konzert an.