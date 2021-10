Oranienburg/Falkenthal

Der Mann kann Geschichten erzählen. Generationsübergreifend. Über talentierte Kicker, kreischende Mütter, außergewöhnliche Trainingslager, dauerhafte Erfolge, den Fußball an sich. Bernd Karwinkel. Seit 50 Jahren ist er Fußballtrainer. Immer im selben Verein. Immer Coach der Jüngsten. Immer zuverlässig. Immer erfolgreich. Er ist beim heutigen Oranienburger FC Eintracht eine Legende.

Bernd Karwinkel, 50 Jahre Fußballtrainer beim Oranienburger FC Quelle: Robert Roeske

Kindermannschaft gründen? „Meinetwegen, mach doch!“

Den Grundstein dafür legte er 1971 mit einer lapidaren, aber ernstgemeinten Frage an den damaligen Fußballchef des Vereins, der zu jener Zeit noch BSG Stahl Oranienburg hieß. „Herr Wrege, wollen wir eine Kindermannschaft aufmachen?“ Die Antwort des oft grummeligen, aber herzensguten Horst Wrege: „Meinetwegen, mach doch!“ Der damals 17-Jährige ließ sich das nicht zweimal sagen, trommelte gemeinsam mit Ede Walter eine Schar von Kindern zusammen, denen er einen Ball vor die Füße warf. Die Acht-, Neun- und Zehnjährigen bildeten alsbald ein Kinderteam (so hießen damals die jüngsten Fußballmannschaften). Der Anfang einer Erfolgsgeschichte, die weit und breit beispiellos ist.

Immer zwei Mannschaften am Start

„Ich bin durch die Schulen gegangen, habe an der Comeniusschule eine Arbeitsgemeinschaft geleitet, alles für die Nachwuchsgewinnung.” Es stellte sich in Oranienburg ein, dass der Verein in den jungen Jahrgängen jeweils zwei Mannschaften in den Spielbetrieb schickte. „Das war unser Erfolgsrezept”, ist sich Bernd Karwinkel sicher.

Wenig Verständnis für Väter-Trainer

Im Lauf der Jahre wurden die Kinder, die zu ihm kamen, immer jünger. Traten die Kids in den 1970ern erstmals mit neun, zehn Jahren gegen den Ball, pendelte sich das Einstiegsalter später bei sechs Jahren ein. Das war einmal: „Jetzt haben wir sogar einen Dreijährigen dabei.“ Bernd Karwinkel wurde von den Mädchen und Jungen immer gesiezt, das ist bis heute so geblieben. „Auch wenn wir Sportler sind, kann das nicht schaden. Ich finde es nicht gut, dass sich Trainer in meinem Alter von den Kindern duzen lassen.“ Wenig Verständnis hat er für „Väter-Trainer.“ Er weiß, dass sie sich oft aus der Not der Vereine heraus dankenswerterweise für den Fußball engagieren, „aber das ist eine schlechte Lösung“. Da fehle die Objektivität und oft auch das Fachwissen, es gebe nur wenige Gute. „Deshalb bringt uns das nicht weiter. Und wenn diese ‚Väter-Trainer‘ den eigenen Sohn zum Kapitän machen, finde ich das sehr problematisch. Ich würde beim DFB gern mal einen Vortrag darüber halten.“

Hat den Nachwuchs im Griff. Quelle: Stefan Blumberg

Wenn Kinder zu Profis werden

Bernd Karwinkel sah Übungsleiter, Trainer und Betreuer kommen und vor allem gehen. Er ist immer geblieben. „Man kann die Kinder in dem Alter gut leiten. Ich glaube, sie verstehen meine Sprache”, sagt der 68-Jährige. „Halb Oranienburg“ ging durch die Fußballschule von Bernd Karwinkel. Zwei, die es sehr weit gebracht haben, sind Alexander Walke (Profi bei RB Salzburg) und Marcus Mlynikowski (derzeit beim dänischen Club BK Fremad Amager unter Vertrag). Sofort fallen dem Coach Namen wie Marcus’ Papa Mike Mlynikowski, Ronny Papenbrock, Sebastian Knaack, Norman Poews, Stephan Lißner sowie Damian und Julian Karpowicz ein, die lange Zeit den Oranienburger Fußball prägten oder immer noch prägen.

„Kinder brauchen klare Regeln“

Es hat sich in den 50 Jahren am ganzen Drumherum viel verändert. Regeln zum Beispiel. Der Höhepunkt im negativen Sinn ist für ihn die Turnierform, in der die G-Junioren in dieser Saison spielen sollen. Auch der Wettkampf-Charakter, der bei den kleinen immer mehr in den Hintergrund rücken soll („Sieger und Verlierer gibt es nicht.“), hält er für Stuss. „Dann setzen sich die Spieler eben an den Computer und suchen sich die Tabellen heraus. Sie wollen Leistung bringen. Nur fünfmal im Jahr treffen sich die Teams zu den Turnieren. So wird der Fußball kaputt gemacht.“ Für ebenso wenig förderlich hält er den sicherlich gut gemeinten Fairplay-Modus. „Wir bekommen keine Schiedsrichter mehr. Wie sollen die Kinder denn lernen, was sie falsch gemacht haben? Sie brauchen klare Regeln, eine Linie. Ich vergleiche das mit der Körperverletzung an den Kindern.“

Unzählige Pokale gewonnen

Trotz aller Kritik überwiegt bei Bernd Karwinkel das Positive. Da wären die sportlich sehr erfolgreichen Zeiten. In den Siegerlisten bei den Kindern, Knaben, E-, F- oder G-Junioren, die der seit einigen Jahren in Falkenthal lebende und mit seiner Frau Kerstin verheiratete Trainer betreute, stand immer der Name des Oranienburger Vereins. Pokale, Urkunden und Medaillen heimsten die von ihm betreuten Teams – derzeit steht er mit Christian Lochow an der Seitenlinie – ein.

Bernd Karwinkel, 50 Jahre Fußballtrainer beim Oranienburger FC Quelle: Robert Roeske

Spielbezogenes Training

Gibt es ein Erfolgsrezept? Ein wichtiger Baustein seien die Trainingslager, in denen man sich besser kennenlerne. Vielleicht sein pädagogisches Geschick („Manche Spieler muss man härter anpacken, manche sind sensibler.“) oder das spielbezogene Training, wie er sagt („Da sehe ich am besten, was sie falsch machen.“). Wichtig sei auch das gute Verhältnis zu den Eltern und natürlich zu den Kindern. „Das treibt mich an, auch in dem Alter noch Trainer zu sein, obwohl ich das nie wollte.“ Aber ein Ende ist in Sicht. Nach dieser Saison möchte der Vater „zweier fantastischer Töchter“ und Opa von sieben Enkeln einen Schlussstrich ziehen. „Ich denke, 50 Jahre sind genug.“

Von Stefan Blumberg