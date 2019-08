Lehnitz

„Wir waren die Ersten, die sich getraut haben, auf einem ehemaligen Armeegelände sich niederzulassen“, blickt Regionalleiter Rene Winderlich zum Auftakt seiner Festrede auf die Anfänge zurück. Und aus dem damaligen Mut und der Risikobereitschaft des Unternehmens TÜV Rheinland entpuppte sich eine Erfolgsgeschichte. Am Freitag wurde das zehnjährige Bestehen des Standortes Lehnitz festlich begangen, mit Gästen aus der Politik und Wirtschaft.

Luftiger Erstkontakt

Dabei entschlüsselte Rene Winderlich auch ein kleines Rätsel. „Unsere offizielle Eröffnung war zwar erst am 26. Mai 2010, aber bereits ein Jahr vorher haben wir das Gelände bezogen.“ Seinen ersten Kontakt mit dem einstigen NVA- und Bundeswehrgelände hatte Rene Winderlich aus der Luft, bei einem Rundflug begutachtete er erstmals den Lehnitzer Standort. Dabei erlebte das Unternehmen, welches in Oberhavel in Hohen Neuendorf und Lehnitz Niederlassungen hat, starke Rückendeckung. „Die Stadt Oranienburg hat uns vom ersten Tag an komplett unterstützt“, zeigte sich Rene Winderlich erfreut über die Unterstützung. In Lehnitz bietet der TÜV Rheinland Seminare, Schulungen und Weiterbildungen an, aber auch zum Beispiel Fahrsicherheitstraining.

Lehnitzer Ortsvorsteher Matthias Hennig hebt soziales Engagement des Unternehmens hervor

„Während andere damals debattiert haben, war TÜV Rheinland das erste Unternehmen, was gehandelt hat und somit den Grundstein für einen heute florierenden Gewerbepark gelegt hat“, zeigt sich auch der Lehnitzer Ortsvorsteher Matthias Hennig ( SPD) zufrieden mit dem aus Köln stammenden Unternehmen. Zudem bedankte sich Matthias Hennig für das große soziale Engagement des Unternehmens in Lehnitz.

Eine Urkunde als Wertschätzung überreichte Laudator Philipp Gall, seines Zeichens Regionalleiter der Industrie- und Handelskammer. „Es ist toll, was hier entwickelt wurde“, so Philipp Gall.

Von Knut Hagedorn