Gasaustritt: Feuerwehr muss zu Oranienburger Tankstelle ausrücken

In die Wiesbadener Straße wurde die Oranienburger Feuerwehr am Montagnachmittag (27. April) gerufen. „Gegen 16.40 Uhr vermutete ein Kunde den Austritt von Gas an der dortigen Tankstelle“, erläuterte Matthias Krüger, Pressesprecher der Polizeidirektion Nord, am Dienstag auf MAZ-Nachfrage.

Gegen 17.28 Uhr konnte der Einsatz wieder beendet werden. Die Feuerwehr stellte keinen Gasaustritt fest. Quelle: Robert Roeske

Die Feuerwehr rückte an und nahm Messungen im fraglichen Bereich vor. „Die Messungen blieben ohne Ergebnis“, so Krüger weiter. In der Folge konnte der Einsatz kurze Zeit später um 17.28 Uhr wieder beendet werden. Im Laufe des Dienstags wird sich ein Servicetechniker um die Zapfsäule kümmern.

