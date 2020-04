Gedenkstätte Sachsenhausen: Gedenken zum 75. Jahrestag der Befreiung nur virtuell

Oranienburg

Monatelang hatten die Mitarbeiter der Gedenkstätte Sachsenhausen die Feierlichkeiten anlässlich des 75. Jahrestags der Befreiung des Konzentrationslagers am 19. April vorbereitet. Zahlreiche Zeitzeugen waren eingeladen worden, Vertreter der Landesregierung, allen voran Ministerpräsident Dietmar Woidke, hatten ihr Kommen bereits zugesagt. Rund 150 Gäste sollten an der Gedenkveranstaltung teilnehmen. Am 11. März schließlich schränkte die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten die Veranstaltung zunächst erheblich ein. „Angesichts der derzeitigen Gefährdungssituation ist für uns die Sicherheit der letzten KZ-Überlebenden ausschlaggebend“, erklärte Stiftungsdirektor Axel Drecoll damals. Aus einem Gedenken im kleinen Rahmen wurde schließlich eine Komplettabsage.

Überlebende, Ministerpräsident und Außenminister unterstützen virtuelles Gedenkprogramm

In den vergangenen Wochen arbeitete die Stiftung unter Hochdruck daran, den Gedenktag der 75-jährigen Befreiung stattdessen virtuell stattfinden zu lassen. So finden kommen bereits seit Montag Überlebende, Kunstschaffende, Jugendliche, Politiker und viele weitere Engagierte auf den verschiedenen Onlinekanälen der Stiftung zu Wort, wird mit Biografien und Geschichten, Interviews, Kunstprojekten und Kurzfilmen über die Befreiung des Konzentrationslagers vor 75 Jahren informiert. An dem virtuellen Programm beteiligen sich die Überlebenden Richard Fagot ( Israel), Bernt Lund ( Norwegen) und Barbara Piotrowska ( Polen) ebenso wie Ministerpräsident Dietmar Woidke oder Außenminister Heiko Maas, der Präsident des EU-Parlaments David-Maria Sassoli ebenso wie der polnische Außenminister Jacek Krzysztof Czaputowicz. Für den Jahrestag der Befreiung am Sonntag, den 19. April, plant die Stiftung schließlich ein „besonders dichtes und facettenreiches Programm“, sagt Stiftungssprecher Horst Seferens. „Dabei werden die historischen Schauplätze zu zukunftsweisenden Orten des Erinnerns. Es entstehen virtuelle Räume der Begegnung und des Austauschs, die zu einer ebenso kritischen wie kreativen Beschäftigung mit der Geschichte der nationalsozialistischen Verbrechen einladen“, sagt Axel Drecoll. Dass ausgerechnet 75 Jahre nach der Befreiung der Jahrestag nicht am historischen Ort und in Anwesenheit Überlebender stattfinden kann, bedauert der Stiftungsdirektor sehr. Er hofft, dass die ursprünglich geplanten Veranstaltungen im kommenden Jahr nachgeholt werden können.

30000 auf Todesmarsch geschickt, 3000 Häftlinge im KZ befreit

Sowjetische und polnische Soldaten hatten vor 75 Jahren, am 22. und 23. April 1945, im Konzentrationslager Sachsenhausen rund 3000 zurückgelassene, kranke Häftlinge befreit. Rund 30 000 weitere Häftlinge aus Sachsenhausen befanden sich währendessen auf einem Todesmarsch, bei dem mehr als 1000 von ihnen umkamen.

Mehr dazu:

Das Onlineprogramm der Stiftung findet sich unter www.stiftung-bg.de, zur Gedenkstätte Sachsenhausen geht es direkt unter diesem Link. Das virtuelle Gedenken findet zudem auf der Twitter-, Facebook- und Instagram-Präsenz der Stiftung statt.

Von Nadine Bieneck