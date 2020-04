Oranienburg

In der Diskussion um die Lenkung der Besucherströme zur Gedenkstätte Sachsenhausen plädieren die Oranienburger Landtagsabgeordneten Heiner Klemp ( Bündnis 90/Die Grünen) und Björn Lüttmann ( SPD) dafür, weiter nach einer Lösung zu suchen, die die Interessen aller Beteiligten berücksichtigt und an der sämtliche Verantwortungsträger mitwirken. „Wir sind uns einig darüber, dass dieser langwierige Prozess zäh, anstrengend und mitunter frustrierend ist. Doch es gilt nach wie vor, Brücken zu schlagen zwischen den Opferverbänden, der Gedenkstätte und ihren Gästen, den Anwohnerinnen und Anwohnern und den verschiedenen Verwaltungen“, sagt Heiner Klemp. „Das kann nur funktionieren, wenn die Verantwortlichen auf den unterschiedlichen Ebenen – Stiftung, Stadt, Landkreis und Land – miteinander reden, um einen Weg zu finden, die diversen berechtigten Interessen unter einen Hut zu bringen. Ich habe Zweifel, ob ein einseitiger Beschluss der Stadtverordnetenversammlung diesen Prozess wirklich voranbringen wird, wo doch Oranienburgs Bürgermeister Laesicke mit der Lösung des Problems bereits gescheitert ist.“

Absage für Vor-Ort-Termin

Björn Lüttmann betont, dass Kulturministerin Manja Schüle ( SPD) bereits zugesagt hatte, sich bei einem Vor-Ort-Termin selbst ein Bild zu machen – sowohl von der Gedenkstätte selbst als auch von der Problematik um die Lenkung der Besucherströme. „Dieser Termin hätte längst stattgefunden, konnte aber wie so vieles nun wegen der Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Unser Ziel muss es aber bleiben, alle Beteiligten an einen Tisch zu bekommen und eine gemeinsame Lösung zu finden. Mit unserer Ministerin Manja Schüle haben wir eine starke Unterstützerin der Gedenkstätten. So setzte sie sich persönlich in den Koalitionsverhandlungen erfolgreich für zusätzliche Gelder für Gedenkstätten ein. Auch in den Planungen für den Zukunftsinvestitionsfonds finden sich auf ihre Initiative hin zusätzliche Millionen für die Gedenkstättenarbeit. Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam mit ihr zu einer guten Lösung kommen werden.“

Von MAZonline