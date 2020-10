Deutlich äußerten in der Stadtverordnetenversammlung am Montag gleich mehrere Abgeordnete der CDU ihren Unmut über Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos). Stein des Anstoßes: Der Termin für die Anbringung einer Gedenktafel an der einstigen Stasizentrale in Oranienburg.