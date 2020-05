Gefährliche Krater am Radweg von Borgsdorf nach Lehnitz

Borgsdorf/Lehnitz

„Die Schäden auf dem Radweg entlang der Kreisstraße K 6504 von Borgsdorf nach Lehnitz sind seit Jahren ein Ärgernis und stellen eine Gefahr für die Radfahrenden dar“, erklärt Susanne Mosch, Fraktion Bündnis90/Die Grünen. In den Seitenbereichen sind Bodenwellen durch Wurzelaufbrüche und Risse entstanden. Um Bewegung in die Angelegenheit zu bringen, schickte sie Ende April eine Anfrage an den Landkreis Oberhavel. Über die Antworten wird in einer Pressemitteilung im Namen des Dezernenten Matthias Rink informiert. Daraus ist zu entnehmen, dass der Kreis die Reparaturen einen Teil der Schäden nächstes Jahr reparieren wird, da es dann dafür Fördermittel aus dem Projekt „ Radweg Berlin-Kopenhagen“ gäbe.

Reparatur im kommenden Jahr geplant

Dabei werden etwa 215 Quadratmeter des insgesamt 2,7 Kilometer langen Radwegs instandgesetzt. Susanne Mosch freut sich darüber, aber sie fordert: „Es gibt einige Stellen, die wirklich sofort ausgebessert werden sollten, bevor dort jemand zu Schaden kommt." Sie stellte unter anderem die Frage: „Warum wurden die Schäden nicht zeitnah beseitigt?“ Dazu antwortete Matthias Rink: Bereits im Jahr 2005 erfolgte eine Sanierung von beschädigten Teilflächen des Radweges. Unmittelbar nach Bekanntwerden des besagten Förderprojektes wurde der Radweg in das Projekt aufgenommen. Dies habe den großen Vorteil, dass so größere Abschnitte erfolgreich und ganzheitlich saniert werden und zudem die Kosten der Sanierungsarbeiten durch den zu erwartenden Zuschuss deutlich gemindert werden können. Rink sagte außerdem, dass bisher keine Radfahrer zu Schaden gekommen seien. Wer für einen eventuellen Schaden haftet, entscheide sich im Einzelfall.

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Von Wiebke Wollek