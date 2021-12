Gefälschter Impfpass fliegt in Oranienburger Apotheke auf

Oranienburg

Am Dienstag (30. November) gegen 14.30 Uhr meldete sich eine Mitarbeiterin einer Apotheke in der Oranienburger Friedensstraße, weil eine 20-jährige Frau aus Zehdenick einen offenbar gefälschten Impfausweis vorgelegt hatte. „Die junge Frau wollte für ihre beiden eingetragenen Impfungen ein digitales Zertifikat erhalten. Es kamen jedoch Zweifel an der Echtheit der Eintragungen auf, so dass die Mitarbeiterin die Polizei informierte“, berichtete Christin Knospe, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord.

Der Ausweis wurde durch die hinzugerufenen Polizisten fest- und sichergestellt. Eine Anzeige wegen des Verdachts der Urkundenfälschung wurde aufgenommen, die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline