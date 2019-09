Nassenheide

Zu einem Zusammenstoß ist es am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 96 bei Nassenheide gekommen. Dort war ein 67-jähriger Berliner gegen 5.30 Uhr mit seinem Pkw Renault aus Richtung Teschendorf kommenden in Richtung Nassenheide unterwegs und wollte auf die Q1-Tankstelle abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen entgegenkommenden Opel, an dessen Steuer ein 55-jähriger Mann aus dem Kreis Oberhavel saß. Es kam zu einer Kollision. Dabei wurde der 55-jährige Opel-Fahrer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.

Von MAZonline