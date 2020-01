Gelbe Tonnen in Oberhavel sind da: Was Sie jetzt wissen müssen

Oberhavel

Verteilt wurden sie seit dem 1. Juli 2019 flächendeckend in ganz Oberhavel. Erst im Südkreis, dann im Norden. Die Gelben Tonnen, in denen die Oberhaveler seit dem 1. Januar nun ihren Verpackungsmüll sammeln. Die zuvor genutzten Gelben Säcke haben ausgedient –im März 2019 hatte der Kreistag mit großer Mehrheit den Beschluss Pro Tonne, Contra Säcke gefällt. Die Vorteile würden überwiegen, waren sich die Kreistagsmitglieder mehrheitlich einig, endlich sei dann Schluss mit beschädigten Säcken, aus denen sich Verpackungsmüll über Straßen, Grünanlagen und Plätze verteile. Die anschließende Ausschreibung der Dualen Systeme GmbH als Betreiber des Mülltrennungssystems („Grüner Punkt“) entschied die Abfallwirtschafts-Union Oberhavel (AWU) aus Velten für sich. Sie versorgte seit Juli 2019 alle Haushalte im Landkreis mit den Tonnen, für deren Leerung sie ebenfalls verantwortlich ist. Produziert wurden die 240-Liter-Behälter in Neuruppin. „Die Tonnen selbst bestehen zu mindestens 80 Prozent aus Recyclingmaterial“, sagt AWU-Vertriebsleiterin Katharina Pappalardo. „Für die Herstellung kaum neue Ressourcen nutzen zu müssen, sondern auf wiederverwertetes Material zurückzugreifen – das wird immer wichtiger.“ Gleiches gilt auch für die 1100 Liter fassenden Vierradbehälter, die in Wohnanlagen eingesetzt werden.

Verbraucher zahlen Tonne und Entleerung bei ihren Einkäufen

Rund 75 000 Tonnen hat die AWU im gesamten Landkreis verteilt. Sie müssen von den Bürgern ebenso wenig bezahlt werden wie deren regelmäßige Leerung. Denn abgegolten werden die Kosten für die Müllentsorgung durch den Verbraucher bereits beim Kauf eines jeden Produkts. Handel und Industrie zahlen für die von ihnen in Umlauf gebrachten Verpackungen je nach Materialart und Gewicht Lizenzentgelte, Hersteller und Vertreiber rechnen die anfallenden Kosten für das Duale System in die Verkaufspreise ihrer Produkte ein.

Die wichtigsten Informationen zu Tonne und Müllentsorgung

Kalkuliert wird pro Haushaltmit einer 240-Liter-Tonne, die den Mietern kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. „Da orientieren wir uns an den Erfahrungswerten anderer Kommunen“, sagt Katharina Pappalardo. Zu im Vorfeld geäußerten Befürchtungen von Oberhavelern, dass eine Tonne pro Haushalt möglicherweise nicht ausreiche, erklärt sie: „Wenn sich tatsächlich bei dem ein oder anderen herausstellt, dass eine Tonne nicht genügt, finden wir sicher eine individuelle Lösung.“ Betroffene sollten dann die Service-Nummer der AWU unter der 03304/37 60 kontaktieren.

Die Leerung der Gelben Tonnenerfolgt im 14-tägigen Rhythmus. Ähnlich wie bei Restmüll- und Papiertonnen muss die Tonne am Abfuhrtag ab 6 Uhr am Straßenrand zur Entsorgung bereitgestellt werden. Die Abfuhrtermine sind der Abfallbroschüre der AWU oder dem Tourenplan auf der AWU-Homepage zu entnehmen.

Ausschließlich Verpackungen Grundsätzlich gehören in die Gelbe TonneGegenstände aus Kunststoff, Verbundstoff, Naturmaterialien und Metall, sofern sie aus Verpackungen stammen. Wertstoffe aus den gleichen Materialien, die nicht aus Verpackung-en stammen, gehören nicht in die Gelbe Tonne. Als Verbundstoffe werden Verpackungen be-zeichnet, die aus mindestens zwei Werkstoffen bestehen, die sich nicht ohne Weiteres per Hand trennen lassen. Beispiele dafür sind Getränkekartons (Karton und Kunststoff) oder Butterverpackungen ( Aluminium und Papier).

Was gehört in die Gelbe Tonne rein? Somit gehören in die Gelbe Tonneunter anderem Aluminiumdosen, Aluminiumfolie, Arzneimittelblister, Baumwollbeutel und -netze, Eisverpackungen aus Kunststoff, Konservendosen, Getränkekartons, Holzschachteln, Joghurtbecher, Korken, Menüschalen von Fertiggerichten, Shampooflaschen, Spraydosen, Spülmittelflaschen, Styroporverpackungen von beispielsweise Elektrogeräten, Suppentüten, Tierfutterdosen, Verpackungsfolie, Zahnpastatuben.

Was gehört nicht in die Gelbe Tonne? Nicht in die Gelbe Tonne gehörenunterdessen Gegenstände wie CDs und Disketten, Einwegrasierer, Feuerzeuge, Hygieneartikel, Klarsichthüllen, Kugelschreiber, nicht geleerte Verpackungen, Pflaster und Verbandsmaterial, Videokassetten, Windeln, Zahnbürsten oder Zigarettenkippen. Papiertaschentüchergehören aus hygienischen Gründen ebenso wenig wie Servietten und Küchenpapier in die Gelbe Tonne. Sie können zuvor mit Krankheitserregern in Berührung gekommen sein und diese weitertragen. Somit gehören sie in den Restmüll.

Königsdisziplin der Verpackungsmüllentsorgung: der Joghurtbecher. Quelle: Michael Hübner

Joghurtbecher müssen zerlegt werden Königsdisziplin der korrekten Entsorgung: der Joghurtbecher. Wie entsorgt man ihn richtig? Vorweg – ohne Ausspülen. „Der Verpackungsmüll wird durch die Awu mit speziellen Maschinen industriell gereinigt. Das vorherige Ausspülen ist unnötig. Der Verzicht darauf spart Ressourcen und schont damit die Umwelt“, sagt Katharina Pappalardo von der AWU. Ebenfalls wichtig: Die Trennung von Deckel und Becher, denn aluminiumhaltige Deckel werden anders recycelt als der Plastikbehälter. Die unterschiedlichen Materialien werden sortiert, metallene Stoffe beispielsweise mit Hilfe von Magneten separiert. Befindet sich der Deckel noch am Becher, fällt der komplette Behälter aus dem Recyclingkreislauf heraus. Auch das Ineinanderstapeln von Bechern erschwert die Arbeit der Sortieranlage, verhindert das Re-cycling im schlimmsten Fall. Moderne Behälter aus deutlich verdünntem Plastik sind zur besseren Haltbarkeit mit einer festen Pappschicht ummantelt. Diese muss ebenfalls abgelöst und im Papiermüll entsorgt werden.

Richtig sortieren für optimales Recycling Um den Verpackungsmüllweiter verarbeiten zu können, muss die Qualität des Mülls stimmen. Recycelt werden kann nur dann, wenn tat-sächlich ausschließlich Verpackungsmüll in der Tonne landet. Dieser muss zudem so entsorgt werden (unterschiedliche, trennbare Materialien müssen voneinander losgelöst in der Tonne landen), dass er in der Müllsortieranlage für die weiteren Schritte entsprechend sortiert werden kann. Um Verpackungen recycelnzu können, müssen diese restentleert – umgangssprachlich wird dies auch „löffelrein“ genannt – entsorgt werden. Ausgespült werden müssen sie nicht.

Von Nadine Bieneck