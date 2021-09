Gemeinsam gegen Analphabetismus: Projekt in Oberhavel will Analphabeten fördern und unterstützen

Oranienburg

Analphabetismus ist in vielen starken Wirtschaftsnationen oftmals ein Tabuthema. Dabei ist es präsenter denn je. Weltweit können rund 860 Millionen Erwachsene nicht richtig lesen und schreiben und was noch erschreckender ist: allein in Deutschland gelten circa 6,2 Millionen Menschen als gering literalisiert. Der jährliche begangene Weltalphabetisierungstag am 8. September soll die Thematik in Erinnerung rufen, auch im Landkreis Oberhavel ist der Analphabetismus ein Thema.

Uta Gerber, Geschäftsführerin der Lebenshilfe. Quelle: Robert Roeske

„Wir gehen von ungefähr zehn- bis zwölftausend Menschen in unserem Landkreis aus, die nicht richtig lesen und schreiben können“, berichtet André Morawski, Leiter des Wohnverbundes Anna­garten aus Oranienburg. Zusammen mit der Lebenshilfe Oranienburg um Geschäftsführerin Uta Gerber, Uwe Dreher, Beauftragter für Menschen mit Behinderung in der Stadt Oranienburg, und der Senior Consulting Service Diakonie wurde vor sechs Wochen ein Projekt ins Leben gerufen, um Menschen mit Analphabetismus, die in Arbeit stehen, zu helfen und zu unterstützen.

Einführung eines Grundbildungszentrums als wichtiger Baustein

„Es ist schon sehr schwierig mit denjenigen Menschen ins Gespräch und in Kontakt zu kommen, da oftmals Scham eine große Rolle spielt“, berichtet Bernt Renzenbrink, Vorsitzender der Senior Consulting Service Diakonie. „Ziel dieses von der Landesregierung für sechs Monate zunächst geförderten Projektes ist es, Menschen mit Alphabetisierung zu fördern“, erklärt André Morawski. Mit der „Alpha Dekade 2016 bis 2026“ setzen sich Bund und Länder mit Partnern verstärkt dafür ein, die Grundbildung in Deutschland zu verbessern – auch in Betrieben. Dahingehend startete im Juni 2021 eine halbjähriges Entwicklungsprojekt, um das Thema auch in Oberhavel konkret zu unterstützen. Ein wichtiger Baustein wäre dabei die Einführung eines Grundbildungszentrums, was in anderen Landkreisen zumeist von einer Volkshochschule betrieben wird.

Rund 30 Betriebe signalisieren bereits Interesse

„Im Landkreis Oberhavel gibt es leider so etwas nicht. Wir wollen in naher Zukunft dahingehend auch intensive Gespräche mit dem Landkreis führen, um so ein Grundbildungszentrum auch in unserem Landkreis zu etablieren“, berichtet André Morawski. Aktuell ist vor allem die soziale Wirtschaft im Fokus, bis zu 30 Betriebe sind dort bereits gesprächsbereit. „Wir wollen Konzepte auf den Weg bringen und auch die Digitalisierung mit einbringen“, ergänzt Uta Gerber. Ziel des Projektes sei es laut Bernt Renzenbrink, langfristig auch ein Siegel und ein Zertifikat zu entwickeln, welches dann „Bildungssensible Betriebe“ erhalten. „Wir wollen ein Netzwerk schaffen, arbeitsbezogene Trainingsprogramme anbieten, die dann natürlich auch Personenbezogen sind. Jeder Mensch ist anders“, bekräftigt Uwe Dreher. Mit 50 000 Euro ist das aktuelle Projekt gefördert, eine langfristige Unterstützung erhofft man sich, um Bildung für alle Menschen zu ermöglichen.

Von Knut Hagedorn