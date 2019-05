Oranienburg

Die Rahmenbedingungen passten, der Wettergott bot ideale Laufbedingungen und die Läufer und Läuferinnen kamen zu hunderten vor die Oranienburger Turm-Erlebniscity, um am 52. Sachsenhausen-Gedenklauf teilzunehmen. Knapp 650 Starter sorgten für eine der meistbesuchten Veranstaltungen.

Laufbegeisterter Innenminister Karl-Heinz Schröter vor Ort

Schon zu früher Morgenstunde war allen Anwesenden wieder bewusst, dass der Sachsenhausen-Gedenklauf kein gewöhnlicher Volkslauf ist. „Das Gedenken an die Opfer des Zweiten Weltkrieges und des Nationalsozialismus sind ein wichtiger Bestandteil dieses Laufes. Wir freuen uns, dass so viele Menschen hier heute anwesend sind und auch viele Freunde aus Polen wieder nach Sachsenhausen gereist sind“, eröffnete Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter ( SPD) die Veranstaltung, der den beruflich verhinderten Ministerpräsidenten und zugleich Schirmherr Manfred Woidke ( SPD) vertrat. Schröter, der selbst begeisterter Läufer und Mitglied beim Team Oberhavel ist, verwies auch auf die lange Tradition des Laufes und das selbst einstige Laufgrößen wie Waldemar Cierpinski und Uta Pippig in Oranienburg an den Start gingen.

Organisatoren zufrieden mit der Veranstaltung

Kurz vor 10 Uhr stiegen dann Friedenstauben in den blauen Oranienburger Himmel zum Gedenken an die Opfer. Anschließend eröffnete die Kinderstaffel die 52. Auflage des Gedenklaufes. Auch für die Belegschaft der Turm-Erlebniscity eine Pflichtveranstaltung, wie Mitarbeiter Martin Vater berichtet: „Wir haben vor einigen Jahren mit drei Leuten begonnen, bei der diesjährigen Auflage waren es 58. Das ist schon toll und man muss keinen extra motivieren, hier mitzulaufen.“ Auch für den Oranienburger Läufer Rene Kloberdanz ist der Gedenklauf in jedem Jahr ein Muss. „Es ist immer wieder ein wunderschöner und absolut passender Rahmen. Wir laufen sehr gerne hier und wenn dann noch das Wetter mitspielt, ist es umso schöner.“ Auch für die Veranstalter war die 52. Auflage wieder ein voller Erfolg. Neben dem Kreissportbund Oberhavel, dem Landkreis und der Stadt Oranienburg ist auch das Team Oberhavel vor allem für die sportlichen Belange federführend. „Alles hat bestens geklappt, wir sind sehr froh und glücklich, wie es vonstatten ging“, zeigte sich Peter Kallabis vom Team Oberhavel begeistert.

Annika Holland erneut nicht zu schlagen

Rein sportlich gab es zwei Hauptläufe, über 7,5 Kilometer und über 15 Kilometer. Der Lauf über die 7,5 Kilometer diente zugleich als Wertungslauf des MBS-Cup. Niklas Schöning vom SC Potsdam kam als Erster ins Ziel, Wibke Richter durchlief als erste Frau die Ziellinie. Beim 15-Kilometer-Lauf war Daniel Richards von der University of Southampton der Schnellste vor Rene Latzke, der für die Turm-Erlebniscity lief. Bei den Damen war wieder einmal Annika Holland aus Bergfelde nicht zu schlagen, die für das Team Oberhavel antrat.

Von Knut Hagedorn