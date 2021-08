Gemeinsam unterwegs: Menschen mit Demenz wandern nach Lehnitz

Lehnitz

Unter dem Motto „Wer geht, bleibt nicht stehen!“ hat die Alzheimer-Gesellschaft Brandenburg e. V. Selbsthilfe Demenz am 11. August Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen zu einer Wanderung nach Lehnitz eingeladen.

Gemeinsam Lehnitz erleben. Quelle: Märkischer Sozialverein

In Bewegung sein und wandern – eine wahre Freude und für die meisten kein Problem. Für Menschen, die mit Gedächtnis- und Orientierungsproblemen zu tun haben, sieht dies oftmals anders aus. Gemeinsam geht aber vieles besser! In Begleitung einer Mitarbeiterin der Kontakt- und Beratungsstelle für Menschen mit Demenz und Angehörige des Märkischen Sozialvereins e. V. und zwei Wanderführer von Wanderkonzepte aus Potsdam führte die erste Hälfte der Wanderung um Lehnitz herum durch schattigen Mischwald. Mit Blick auf die Lehnitzschleuse stärkte sich die Wandergruppe bei einem Picknick, bevor der Weg am Ufer des klaren, idyllisch gelegenen Lehnitzsee, weiterführte. Nach einer weiteren Stärkung (Kaffee, Muffins und Softeis) endete die Tour am S-Bahnhof Lehnitz. Gute Laune und nette Gespräche machten aus den gut 8 Kilometer eine für alle gelungene Veranstaltung. Dies war sicher nicht die letzte Wanderung. Informieren Sie sich gerne unter www.alzheimer-brandenburg.de.

Von MAZonline