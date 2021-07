„Generation Youth Festival“ findet im Oranienwerk statt

Oranienwerk

In diesem Jahr findet zum vierten Mal die »Generation Youth Party« für 14- bis 20-Jährige im Oranienwerk statt. Die Veranstaltung, die der Oranienburger Jugendbeirat aus der Taufe gehoben hat, ereignet sich 2021 in Form eines Festivals. Die Planungen laufen bereits seit Wochen und sind so gut, wie abgeschlossen. Die Stadt finanziert das Festival und organisiert es gemeinsam mit dem Veranstalter Oranienwerk und weiteren Kooperationspartnern.

Bunte Musik- und Programmvielfalt

Das Festival findet am 7. August statt. Es beginnt um 15 Uhr und wird etwa 22 Uhr enden. Eingeladen sind alle 14- bis 20-Jährigen. Ihnen wird auch einiges geboten: Auf drei Bühnen werden junge Live-Bands spielen und DJs auflegen. Die Chill out Area, eine Liegewiese befindet sich im zentralen Festivalgelände.Der Veranstalter empfiehlt den jugendlichen Gästen, Liegestühle oder Picknickdecken mitzubringen. Für das Bühnen - Live Programm konnte man bisher „Fire Pot“ mit einer experimentellen Mischung aus Rock und Metal gewinnen.

Quelle: Oranienwerk Oranienburg

Weiterhin werden junge Musiker vom Hoforchester des Rungegymnasiums auftreten. Hier wird ein Crossover Showprogramm von Samba bis Afrika, Pop und Rock und Easy Listening Singer Songwriter Programm gezeigt.Die Band „For Strangers“ wurde 2018 unter Leitung von Christoph Gaertner an der Kammermusikschule gegründet und spielt beim Festival Rock und Pop-Punk. Wer mit seiner jungen Band, Theatergruppe oder als Solo-Künstler beim Festival noch auftreten möchte, kann man sich per Mail unter Kontakt@Oranienwerk.de melden.Auf der Traumschüff DJ-Bühne legen FanTic und Nasty auf.

Musik auch auf dem „Traumschüff“

In den Bühnen-Umbaupausen hat man die Möglichkeit, sich per Bluetooth mit einer der drei Anlagen zu verbinden und die eigene Playlists zu spielen. Hierzu muss man sich nur beim Bühnenleiter der open stage melden oder vorab unter kontakt@oranienwerk.de sich einen Slot reservieren.

Quelle: Oranienwerk Oranienburg

Neben einem bunten Livemusik-Programm und Technomusik direkt an der Havel auf dem Traumschüff gibt es ab 15:30 Uhr tolle Workshops: So können etwa Henna-Tattoos und Ringe selbst gestaltet werden, aber auch als Graffiti-Sprayer kann man sich versuchen.

Den ganzen Tag lang werden Streetworker und Sicherheitspersonal vor Ort sein, so dass alle Jugendlichen in einem geschützten Rahmen feiern können. Die Teilnahme ist kostenlos. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, muss man sich jedoch anmelden. Den Link zur Anmeldung findet man unter anderem auf der Oranienwerk-Website in der Rubrik „Veranstaltungen“.

Von MAZonline