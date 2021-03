Der geplante temporäre Parkplatz auf der Brachfläche an der Rungestraße sorgte in den sozialen Netzwerken für Furore. Mittlerweile gibt es sowohl eine Petition pro Parkplatz als auch eine pro Stadtpark, beide finden ihre Unterstützter. In einer nicht repräsentativen MAZ-Umfrage hatte der Parkplatz die Nase vorn.