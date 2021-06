Gerast und ohne Fahrerlaubnis – Sido in Oranienburg zu 48 000 Euro Geldstrafe verurteilt

Oranienburg

Paul Hartmut Würdig bekam gleich zweimal Fotos aus dem Landkreis Oberhavel zugeschickt, die ihn nicht erfreut haben dürften. Sie zeigten ihn hinter dem Steuer eines hochwertigen Mercedes. Der unter seinem Künstlernamen Sido bekannte Musiker – führend in der deutschen Hip-Hop-Szene – Songwriter, Musikproduzent und auch Schauspieler mit 5,7 Millionen verkauften Tonträgern, ist es zwar gewohnt, bei Konzerten und Fernsehauftritten von seinen zahlreichen Fans fotografiert zu werden.

Die beiden Fotos aber, um die es am Donnerstag am Amtsgericht Oranienburg ging, erfreuten den erfolgsverwöhnten Rapper ganz und gar nicht. Schließlich handelte es sich um zwei Blitzer-Fotos von Fahrten des 40-Jährigen auf dem Berliner Ring in Richtung Frankfurt/Oder. Sie stammen vom August und November vorigen Jahres. Grund für die Aufnahmen: wesentlich zu schnelles Fahren!

Sido saß nicht zum ersten Mal ohne Papiere hinterm Steuer

Nun muss es deshalb nicht unbedingt zu einem Prozess vor dem Strafgericht kommen, aber erschwerend kam noch hinzu, dass der Hohen Neuendorfer keine Fahrerlaubnis besitzt und er auch nicht zum ersten Mal ohne Papiere hinterm Steuer erwischt worden war.

So saß Sido nicht wie gewöhnlich vor einer Fernseh- oder Filmkamera oder mit dem Mikrofon im Tonstudio, sondern auf der Anklagebank vor der Strafrichterin. Ihm wurden die beweisträchtigen Fotos am Richtertisch gezeigt und er bestätigte, dass er die abgelichtete Person sei. Er gab auch gleich reumütig zu, dass sein Verhalten falsch war und das in Zukunft nicht noch mal vorkommen wird. Er sehe ein, dass er als Person, die in der Öffentlichkeit steht, eine Vorbildwirkung vor allem auch auf Jugendliche hat.

„Ich zweifle an den Fragebögen“

Auf die Frage des Staatsanwaltes, weshalb er denn ohne Fahrerlaubnis sei, antwortete der Angeklagte: „Ich hatte noch nie eine.“ Und weiter, er habe oftmals versucht, einen Führerschein zu erlangen, aber nie bis zur Prüfung durchgehalten – „ich verzweifle an den Fragebögen“.

„Wenn ich mir jährlich zwei Mercedes’ ausleihen könnte, würde ich aber eine Fahrerlaubnis machen“, hakte der Staatsanwalt nach und spielte damit auf die Aussage des Angeklagten an, dass der die Fahrzeuge gesponsert bekommt. Seine Freunde dürfen die Wagen ja fahren, die auf seinem Grundstück parken, antwortete der Angeklagte entschuldigend. „Ich habe jedoch jetzt alle Autos aus meiner Nähe entfernt, damit ich nicht mehr in Versuchung komme“, versprach Sido.

Jetzt will er es ernsthaft mit einer Führerscheinprüfung versuchen

Wie wäre es denn mit einem Fahrer, schlug die Richterin vor. Das habe keinen Sinn, denn der müsste ständig bei ihm sein, weil er zu spontan lebt, lehnte der Angeklagte diesen Vorschlag ab. Hier mischte sich der Verteidiger ein und betonte, dass Sido gerade durch dieses für ihn unangenehme Verfahren ermuntert sei, es doch noch einmal ernsthaft mit einer Führerscheinprüfung zu versuchen. Er werde ihm dabei helfen, zeigte sich der Anwalt optimistisch und bat um ein mildes Urteil für seinen Mandanten. Zuvor hatte der Staatsanwalt für die erste Fahrt 70 und für die zweite 80 Tagessätze als Strafe in seinem Plädoyer gefordert. Daraus würde er eine Gesamtstrafe von 120 Tagessätzen zu 400 Euro bilden.

Dem schloss sich die Richterin mit ihrem Urteil an. Die Staatskasse freut sich somit über 48.000 Euro.

Von Helmut Schneider