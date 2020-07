Gerhard Demharter: Dieser Mann kennt jeden Grabstein in Oranienburg

Friedrichsthal

Ganz genau schaut Gerhard Demharter hin. Der 64-Jährige nimmt an diesem Vormittag die rund 300 Grabsteine auf dem Friedhof im Oranienburger Ortsteil Friedrichsthal nicht nur unter die Lupe. Mit Hilfe eines sogenannten Grabmalkipptesters stellt der 64-jährige Prüfer fest, ob die Standsicherheit der Steine gewährleistet ist und keine Gefahr von den Grabmalen ausgeht. Seit vier Jahren kommt der gebürtige Augsburger als unabhängiger Experte einmal jährlich nach Oranienburg, um im Auftrag der Stadt als Träger deren insgesamt zehn kommunale Friedhöfe der vorgeschriebenen Sicherheitsüberprüfung zu unterziehen.

Oliver Grigoschat (l.) macht sich Notizen während Gerhard Demarter die Standsicherheit prüft. Quelle: Enrico Kugler

Und er kommt gern nach Oranienburg, wie er schmunzelnd verrät. „Die Stadt hat in den vergangenen Jahren sehr viel für ihre Friedhöfe getan“, hat der Steinmetzmeister festgestellt. „Das sind hier Premiumfriedhöfe“, findet er. So würden in Oranienburg vorsorglich beim Bau neuer Grabstätten Maßnahmen getroffen, die eine langfristige Stabilität sicherstellen sollen. Dementsprechend findet er in der Kreisstadt und ihren Ortsteilen nur wenige Grabsteine, die bei seiner Prüfung aufgrund fehlender Standsicherheit durchfallen. „Im Schnitt würde ich schätzen, ist es hier in Oranienburg ein Prozent der geprüften Steine, bei denen etwas getan werden muss“, sagt er. Eine gute Zahl, auf anderen Friedhöfen sei die Quote deutlich höher.

Die Steine, denen Gerhard Demharter keine Standsicherheit bescheinigen kann, werden von ihm mit einem entsprechenden Aufkleber markiert. Die Inhaber der Grabstätten werden anschließend auch schriftlich informiert und müssen innerhalb von vier Wochen die Sicherheit der Grabstätte wieder herstellen. „Das Problem sind ja im Grund gar nicht die Steine, die wackeln“, meinte der Experte, „sondern das, was danach passiert“. Oft erlebe er es, dass es dann zu Streitigkeiten kommt. Zum Beispiel darüber, wer letztlich zuständig ist, aber auch darüber, ob eine von ihm als nicht mehr standsicher ausgemachte Grabstätte denn auch wirklich nicht mehr standsicher sei. Der 64-Jährige hat in seinen Jahren als Prüfexperte nahezu alles erlebt, was man bei solchen Prüfungen eben erleben könne, sagt er. Vor ziemlich genau 50 Jahren begann Demharter seine Ausbildung zum Steinmetz, sattelte später noch einen Meister und eine Techniker-Ausbildung drauf. Vor vielen Jahren wechselte er dann in den Job des Prüfexperten, auch wenn er seinem einst gelernten Handwerk immer noch treu ist. Für Prüfaufträge ist er in ganz Deutschland unterwegs. Fast 50 Jahre Berufserfahrung haben aus ihm einen absoluten Experten zum Thema Grabsteine gemacht. „Neu errichtete Steine müssen nicht zwangsweise länger halten, als vor vielen Jahrzehnten gebaute Grabmale“, weiß er. Schließlich hätte sich die Bauart von Grabstätten im Laufe der Jahrzehnte stark verändert.

Dass die Standfestigkeitsüberprüfung nicht unbedingt auf große Gegenliebe bei den Inhabern von Grabstätten stößt, ist Gerhard Demharter bewusst. Oliver Grigoschat, bei der Stadt Oranienburg in der Friedhofsverwaltung tätig, stimmt ihm zu. „Für die Grabstätteninhaber ist das natürlich mit Stress und auch mit Kosten verbunden. Sie müssen einen Steinmetz finden und beauftragen, die Sicherheit des Grabmals wiederherzustellen“, erklärt Grigoschat. Demharter nickt zustimmend.

Den Augen von Gerhard Demharter entgeht nichts. Quelle: Enrico Kugler

Grundsätzlich gehe es jedoch um die Sicherheit auf dem Friedhofsgelände. Und wie sinnvoll solche Überprüfungen sind, weiß Demharter aus eigenem Erleben zu berichten. Nicht nur einmal sei es ihm passiert, dass Grabstätten während seiner Prüfung zusammengebrochen seien. „Der Friedhof ist ein öffentlicher Raum, in dem sich viele Menschen aufhalten und der aus diesem Grund auch sicher sein soll“, sagt er. „Jeder Grabstein ist ein Bauwerk. Dafür gibt es umfangreiche Vorschriften und Verordnungen, um die Grundsicherheit zu gewährleisten. Bauwerke unterliegen nun einmal strengen Regeln, damit es nicht zu gefährlichen Situationen kommt.“ Die Standsicherheitsprüfung trägt dazu bei.

Dieser Grabstein muss gesichert werden. Quelle: Enrico Kugler

Noch genau einhundert Tage ist Gerhard Demharter im Amt, verrät er schmunzelnd. „Dann wartet der Vorruhestand“, sagt er. So ganz von den Steinen lassen kann und will er aber auch dann nicht. So ist es gut möglich, dass man ihn im nächsten Jahr wieder über die Oranienburger Friedhöfe stapfen sieht, den Grabmalkipptester fest in der Hund. „ Oranienburg ist ein schönes Fleckchen Erde. Ich kann mir gut vorstellen, auch weiterhin ab und zu für Standsicherheitsprüfaufträge im Einsatz zu sein“, sagt der sympathische Augsburger lächelnd. Oranienburg stehe dann auf jeden Fall auf seiner Liste.

Von Nadine Bieneck