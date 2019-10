Germendorf

Ulf Steinert dachte an nichts Böses, als er am Dienstag wieder für den Mammutmarsch, 100 Kilometer zu Fuß, trainierte. Doch plötzlich musste der Leegebrucher stehenbleiben und sein Smartphone für ein Foto zücken, weil er eine Entdeckung gemacht hatte: In einem Waldstück zwischen Germendorf und dem Kreisverkehr...