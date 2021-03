Germendorf: Betrunken, aggressiv und handgreiflich

Germendorf

Am Dienstag (9. März( gegen 12.45 Uhr bemerkte eine Fußgängerin in dem Esphorstweg in Germendorf einen gestürzten 43-jährigen Oranienburger Fußgänger. Aufgrund dessen alarmierte die Frau einen Rettungswagen. Gegen die Hilfe der Rettungskräfte sperrte der 43-Jährige sich und attackierte diese verbal. In Folge dessen wurden Polizeibeamte hinzugezogen.

Auch den Beamten gegenüber verhielt er sich aggressiv und wurde handgreiflich. Daraufhin nahmen die Beamten den Oranienburger, der mit 2,6 Promille alkoholisiert war, zur Verhinderung weiteren Straftaten in Gewahrsam. Gegen die Maßnahmen wehrte er sich, verletzt wurde niemand. Gegen ihn ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen Beleidigung und Widerstandes. Am Abend wurde er aus dem Gewahrsam entlassen.

Von MAZonline