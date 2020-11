Germendorf: Brennendes Auto auf der B96 legt Berufsverkehr lahm

Germendorf

Viel Geduld mussten Verkehrsteilnehmer am Dienstagmorgen (24. November) auf der B96 zwischen den Abfahrten Oranienburg-Nord und Germendorf in Fahrtrichtung Berlin im Gepäck haben. Wie Dörte Röhrs, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord auf MAZ-Nachfrage bestätigte, brannte gegen 6.15 Uhr an der Abfahrt Germendorf ein Auto. „Das Fahrzeug brannte auf dem Standstreifen in voller Ausdehnung“, erklärte sie. Die Feuerwehr löschte den Brand und beräumte danach die Straße. Die Bundesstraße 96 musste für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt werden, so dass sich der Verkehr auf etwa sechs Kilometern bis zur Abfahrt Oranienburg-Nord staute.

Lobend wurde von den im Stau stehenden allerdings die vorbildliche Rettungsgasse erwähnt. Wie es zum Brand des Fahrzeugs kommen konnte, ist derzeit unklar und wird nun durch die Polizei ermittelt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Gegen 8.15 Uhr konnten die ersten Fahrzeuge an der Einsatzstelle vorbei geleitet werden.

Von MAZonline