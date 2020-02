Germendorf: Bundschuh-Cup zum Vierten

Germendorf

„Die Feuerwehr ist ein Magnet in Germendorf und wir haben uns vor Jahren auf die Fahne geschrieben, die Jugendarbeit dort zu unterstützen“, beschreibt Unternehmer Dieter Wondra, Geschäftsführer der Putzbär GmbH, das Engagement des Bundschuh, einer Gruppierung bestehend aus acht lokalen Gewerbetreibenden. Highlight dieser Unterstützung ist seit einigen Jahren der „Bundschuh-Cup“, ein Fußball-Hallenturnier für D-Jugendmannschaften. Am Sonnabend ab 10 Uhr steigt in der Sporthalle des Louise-Henriette-Gymnasium in Oranienburg bereits die vierte Auflage.

Dieter Wondra (l.) und seine Kollegen des Bundschuh unterstützen tatkräftig die Germendorfer Feuerwehr. Quelle: Knut Hagedorn

„Mit der Unterstützung der Jugendarbeit wollen wir auch ein Zeichen setzen, um die Wertschätzung gegenüber der Feuerwehr zu stärken“, untermauert Dieter Wondra das Engagement des Bundschuh zu Gunsten der freiwilligen Feuerwehr in Germendorf. Seit knapp zehn Jahren unterstützen die Unternehmer die Feuerwehr, auch neben dem Hallenturnier. „Wir versuchen bei vielen Projekten zu helfen. Im Oktober wird zum Beispiel ein Winterlager veranstaltet, daran beteiligen wir uns. Auch beim jährlichen Dorffest sind wir immer vertreten und mit einem kleinen Stand präsent“, berichtet Wondra weiter. Der Erstkontakt kam durch ein Treffen von Wondra und dem Germendorfer Feuerwehrchef Cornel Gratz, es folgten Jahre enger Zusammenarbeit.

Acht Mannschaften wetteifern um Turniersieg

Acht Mannschaften werden am Sonnabend um den Turniersieg wetteifern, dabei wünscht sich Dieter Wondra stellvertretend für seine Unternehmerkollegen einen erfolgreichen Turnierverlauf der eigens gestellten Bundschuh-Mannschaft. „Wir haben bislang zweimal das Turnier gewonnen, gegen ein drittes Mal hätten wir alle nichts einzuwenden.“ Neben der Bundschuh-Mannschaft und der D-Jugend des FSV Germendorf sind noch die SG Blau-Weiss Leegebruch, der 1. SV Oberkrämer, die SG Union Klosterfelde, der Löwenberger SV, der BSV Blumberg und der Ostender SV Eberswalde im Teilnehmerfeld vertreten. Auch außerhalb des Platzes wird es einige Stände für Groß und Klein geben, ebenfalls wird für das leibliche Wohl gesorgt sein. Im Vorjahr war auch der ehemalige Bundesligaprofi Mike Rietpietsch als Ehrengast zugegen, um den Wert dieses Turnieres noch mehr Wertschätzung zu verleihen.

Bundschuh-Gruppierung freut sich über engagierte Mitstreiter

Alle Beteiligten hoffen auf eine rundum gelungene Veranstaltung. „Wir wollen mit solchen Turnieren natürlich auch die Werbetrommel rühren für unsere Arbeit und unsere Gruppierung“, erklärt Dieter Wondra. Die Zusammenarbeit mit der freiwilligen Feuerwehr wächst von Jahr zu Jahr, ein Ende bei Weitem nicht in Sicht. Für die Zukunft wünscht sich die Gruppierung noch mehr Verstärkung seitens der Unternehmerschaft, Neuzugänge seien laut Dieter Wondra immer herzlich willkommen.

Von Knut Hagedorn