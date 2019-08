Germendorf

Der Clown ist ein wahrer Kindermagnet, umringt von Mädchen und Jungen bastelt er vor der Bühne Ballontiere im Akkord. Ein paar hundert Meter weiter, im Saurierpark, sausen die Kids mit Rollern und Rädern einen Parcours aus Pilonen entlang, den die Verkehrswacht aufgebaut hat. Auch „Radio Teddy“ ist vor Ort, hat einen Malstand für die Kids aufgebaut. Hunderte Besucher, vor allem Eltern mit ihren Kindern, waren am Sonnabend in den Germendorfer Tierpark gekommen, hier fand das alljährliche Tierparkfest statt. „Damit feiern wir heute unseren 20. Geburtstag“, erklärte Geschäftsführer Torsten Eichholz.

Auch ein Kinderrechte-Bus war mit vielen Infos zum Thema beim Fest. Quelle: Marco Paetzel

Die Erfolgsgeschichte des Germendorfer Tierparks fing 1999 mit ein paar alten Zirkus-Lamas und Hasen eines alten Mannes an, denen sein Tierpark-Gründer Horst Eichholz, der das Areal 1989 von der Treuhand erworben hatte, ein Domizil bieten wollte. „Vater hatte immer ein Herz für Tiere. Und es wurden dann auch immer mehr“, sagt Torsten Eichholz, dessen Vater 2017 verstarb. Heute gibt es rund 500 Tiere aus über 80 Arten – fast alle Kontinente bis auf die Antarktis – auf dem knapp 68 Hektar großen Gelände mit seinen 2000 Parkplätzen.

Bester Tierpark Brandenburgs

Und die Besucher werden immer mehr: Rund 450 000 Menschen besuchten den Tierpark im vergangenen Jahr. „In diesem Jahr dürfte es nochmal mehr werden, das ist einfach bombastisch“, sagt Torsten Eichholz. Das liege vor allem daran, dass der Tierpark laut einem Internet-Ranking beliebtester Tierpark Brandenburgs ist – Deutschlandweit kommt er auf den elften Rang. „Da sind wir schon stolz drauf“, sagt Torsten Eichholz.

Und es gibt große Pläne. Demnächst sollen die drei Affenhäuser saniert werden, in diesem Zug werden auch die Schlangenterrarien neugemacht. Gleichzeitig sollen Aquarien dazukommen, wenn das Projekt genehmigt wird. „Wir wollen dann Meerwasserfische und Korallen zeigen, aber etwa auch, wie es im Amazonas oder im Malawisee aussieht“, erklärt Tierparkleiter Sascha Clemens, der 2009 seine Lehre in Germendorf begonnen hat. Die Tiere in den Aquarien sollen also nicht bunt zusammengemixt sein, sondern so, wie sie in der Natur auch zusammenleben. Etwa 2021 könnte das Projekt fertig sein, erklärt der Tierparkleiter.

Auch Marktstände gab es, hier einen Holzspielzeug-Händler. Quelle: Marco Paetzel

Von Marco Paetzel