Germendorf: Dicke Luft um Vollsperrung

Germendorf

Im Oranienburger Ortsteil Germendorf herrscht dicke Luft. „Das, was hier gerade abläuft, ist eine absolute Sauerei“, schäumt Ortsvorsteher Olaf Bendin. Auch Tierparkchef Torsten Eichholz muss auf seine Wortwahl achten: „Ich frage mich echt, wer solche Entscheidungen trifft. Das ist unfassbar und eine absolute Frechheit.“ Stein des Anstoßes ist die Vollsperrung der Veltener Straße im Ort, die seit Montag bis zum 31. Juli gehen soll.

Vorbereitende Maßnahmen für Umspannwerk

Grund für die Vollsperrung ist die Verlegung von Stromleitungen durch die elektrische Anlagen Technik Neuruppin GmbH. Dies sind vorbereitende Maßnahmen für das neuerrichtete Umspannwerk des Netzbetreibers Edis in Germendorf. Die Vollsperrung betrifft die Veltener Straße von Hausnummer 39 an bis zur Hausnummer 44, also bis zu einer viel befahrenen Kreuzung im Ort. „Ich bin ja nicht gegen notwendige Baumaßnahmen, aber so völlig ohne Vorabinformationen ist das schon echt ein starkes Stück“, ist Olaf Bendin sauer und ergänzt: „In der Veltener Straße sind viele Gewerbetreibende ansässig, die nun natürlich starke Beeinträchtigungen hinnehmen müssen.“ Auch seitens der Stadt Oranienburg konnte man dem Ortsvorsteher keine Informationen zukommen lassen, weil auch die Stadt nicht involviert war in die Planungen. „Das geht so natürlich überhaupt nicht. Ich war völlig geschockt, als ich plötzlich die ganzen Absperrgitter gesehen habe“, so der Ortsvorsteher weiter.

Bushaltestelle am Globusmarkt. Quelle: Robert Roeske

Betroffen von der Sperrung ist auch der Busverkehr. So kann auch die Linie 824 nicht mehr wie geplant, an der Germendorfer Dorfstraße/Ecke Veltener Straße halten. Letzte Ausstiegsmöglichkeit für Besucher des Tierparks, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, ist nun die Bushaltestelle am Globus-Baumarkt. Zwischen dem Baumarkt und dem Tierpark liegt dann eine Wegstrecke von 2,6 Kilometern. Die Tourismuslinie 823 ist nicht betroffen.

Tierparkchef Torsten Eichholz ist sauer. Quelle: Robert Roeske

Für Tierparkchef Torsten Eichholz jedoch ein nicht zu akzeptierender Zustand. „Das ist eine absolute Frechheit und ich bin einfach nur stinksauer. Wie kann man solche Planungen machen. Vor allem jetzt in der Ferienzeit – wo natürlich viele Familien die Buslinie nutzen.“ Aktuell befindet sich Eichholz im Urlaub, dennoch ist er über die Ereignisse vor Ort bestens informiert. „Es kann doch nicht sein, dass so etwas einfach umgesetzt wird, ohne vorher mal mit allen betroffenen Parteien zu sprechen. Wir erwarten, dass es eine Möglichkeit gibt, dass der Bus wieder vor unserem Park halten kann.“ Denn Torsten Eichholz sieht da vor allem kleinere Kinder als die Leidtragenden. „Wenn das Wetter so warm bleibt, ist dieser Fußweg eine absolute Tortur“, erklärte er. „Das möchte man keinem zumuten. Wenn Familien mit kleinen Kindern diese Wegstrecke zurücklegen müssen, sind sie am Park völlig fertig angekommen. Das kann nicht der Sinn der Sache sein“, so Torsten Eichholz.

Von Knut Hagedorn