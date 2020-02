Germendorf: Einbrecher mit Hubschrauber gesucht

Germendorf

Ein Einbruch bei einem Baustoffhandel in der Veltener Straße in Germendorf hielt in der Nacht zu Freitag (28. Februar) die Polizei auf Trab. „Gegen 2.50 Uhr wurde der Einbruch gemeldet“, erklärte Stefan Rannefeld, Pressesprecher der Polizei in Neuruppin, auf Nachfrage der MAZ. „Neben den Einsatzkräften mit mehren Funkstreifen am Boden kam auch ein Polizeihubschrauber für die Nahbereichsfahndung zum Einsatz.“ Die Absuche des Umgebung verlief allerdings ergebnislos, so dass der Hubschrauber gegen 4.10 Uhr seinen Einsatz beendete. Kriminaltechniker der Polizei untersuchten den Tatort. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die bisher unbekannten Täter über ein aufgehebeltes Fenster in das Innere des Gebäudes. Bei dem Einbruch wurden Bargeld und eine Geldkassette entwendet. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 2300 Euro geschätzt.

Von MAZonline