Germendorf

Im Oranienburger Ortsteil Germendorf rollen seit Wochen die Bagger und Rüttelmaschinen, der Geh- und Radweg in der Germendorfer Dorfstraße wird saniert. An sich eine gute Sache, findet auch Anwohner Benjamin Goepel, wenn da nicht ein Detail wäre, was der Elternschaft seit Wochen Sorgen bereitet. „Um zur Bushaltestelle gegenüber der Kirche zu kommen, laufen die Schulkinder teilweise auf die Fahrbahn. Das ist natürlich sehr gefährlich und bereitet uns schon Kopfzerbrechen.“

Germendorfs Ortsvorsteher Olaf Bendin. Quelle: Enrico Kugler

Demnach wünscht man sich in Germendorf zumindest einen kleine Schneise entlang der Baustelle, so dass die Schulkinder eben nicht auf die Fahrbahn müssen. „Sicherlich gibt es auch die Möglichkeit, auf der anderen Straßenseite bis zur Ampel zu laufen, ein Teil muss man dennoch auf der Fahrbahn laufen.“ Auch Ortsvorsteher Olaf Bendin ist diese Tatsache bekannt: „Wir beobachten dies schon länger und das ist natürlich ein Problem. Wir sind dahingehend schon seit geraumer Zeit mit der Stadtverwaltung in Kontakt und hoffen da auf eine Lösung, die allen gerecht wird.“ Auch Benjamin Goepel hofft auf ein Entgegenkommen der Baufirma. „Grundsätzlich finde ich es super, dass der Geh- und Radweg neugemacht wird, aber die jetzige Situation ist einfach gefährlich für unsere Kinder.“

Baumaßnahmen sollen bis Frühjahr 2022 beendet sein

Auf MAZ-Nachfrage antwortete die Oranienburger Stadtverwaltung wie folgt: „Natürlich bringt eine Baustelle immer vorübergehende Einschränkungen mit sich. Wer aber der offiziellen und ausgeschilderten Umleitung folgt, muss nicht die Straße überqueren, sondern lediglich einen Umweg über die Annahofer Straße in Kauf nehmen“, erklärt Stadtsprecherin Eike-Kristin Fehlauer nach Rücksprache mit dem Tiefbauamt. Auch zu den weiteren Baumaßnahmen und Baufortschritten äußert sich die Stadtverwaltung: „In der übernächsten Woche kann voraussichtlich der Asphalt eingebracht werden, dann sollte sich die Situation etwas entspannen. Wir werden prüfen, ob es möglich ist, dann auch wieder den Weg vor Ort zu nutzen. Die gesamte Baumaßnahme dient dazu, dass Fußgänger und Radfahrer hier künftig sicherer und bequemer unterwegs sein können und wird voraussichtlich im Frühjahr abgeschlossen sein.“ Bis dahin werden die betroffenen Eltern der Schulkinder weiter jeden Schulweg mit etwas Sorge begleiten. „Wir reden natürlich viel mit den Kindern darüber, dass sie dort vorsichtig sein sollen“, so Goepel abschließend.

Von Knut Hagedorn