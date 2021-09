Bei Haus und Werkstatt 24 wird das Internet erlebbar! Am Sonnabend, 25. September 2021, lädt das Germendorfer Unternehmen zum 1. Weldinger Schweißerfest in die Germendorfer Dorfstraße 37 ein und bietet zusammen mit den bekannten Youtubern Alulöffel und Manfred Welding einen fachlich versierten und unterhaltsamen Einblick in die Welt der Schweißtechnik an.