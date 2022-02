Germendorf: Illegale Müllentsorgung vor der Kiesgrube

Germendorf

Torsten Eichholz konnte kaum glauben, was er da am Donnerstagmorgen sah. Unbekannte hatten am Eingang der Germendorfer Kiesgrube illegal Müll abgelagert. Dutzende Säcke versperrten den Eingang. „Ich bin einfach nur stinksauer und wütend“, schimpft der Inhaber des Areals.

Illegale Müllablagerung vor der Kiesgrube in Germendorf.

Am frühen Donnerstagmorgen entdeckte ein Radladerfahrer, der auf dem Gelände der Kiesgrube arbeitete, die Müllberge und informierte seinen Chef. „Es ist eindeutig Industriemüll, irgendwelche Baufirmen haben hier ihren Müll illegal entsorgt“, bemerkt Eichholz. Das Ordnungsamt wurde sofort von Torsten Eichholz informiert, deren Mitarbeiter dann auch recht schnell vor Ort waren. „Sie haben alles aufgenommen. Für uns ging es darum, den Weg für unsere Radlader und vor allem die Lkw zur Kiesgrube freizumachen“, sagt Torsten Eichholz. Immer wieder wird in Wäldern Oberhavels illegal Müll entsorgt, in Germendorf war man nun das erste Mal davon betroffen. „Es ist einfach eine absolute Sauerei. Wir werden in den kommenden Tagen und Wochen nun natürlich verstärkt darauf achten, dass so etwas nicht mehr passiert“, erklärt Eichholz und ergänzt: „Ich verstehe das auch einfach nicht. Die Firmen bekommen sogar Geld für die Müllentsorgung. Aber anscheinend ist der Aufwand größer und man kippt den Müll einfach illegal ab.“

Torsten Eichholz.

Für Torsten Eichholz und sein Team von der Kiesgrube ging es nun darum, so schnell wie möglich den normalen Tagesablauf wiederherzustellen. „Wir werden jetzt den gesamten Müll aufladen und zum Recyclinghof bringen. Denn der Betrieb muss hier natürlich weitergehen. Aber für die Müllentsorgung kommen wir natürlich finanziell auf, was ein weiteres Ärgernis ist.“

Hohe Strafen für illegale Müllentsorger – aber kaum Fahndungserfolge

Der Verursacher der illegalen Müllablagerungen hat laut brandenburgischem Abfall- und Bodenschutzgesetzes mit einem Bußgeld von bis zu 50 000 Euro, den Entsorgungskosten sowie den Kosten für das Verwaltungsverfahren zu rechnen. Allerdings ist die Erfolgsquote bei der Verfolgung in den vergangenen Monaten und Jahren sehr gering gewesen. Immer wieder wurden große Müllablagerungen festgestellt, ob in Lehnitz, Summt, Borgsdorf oder im Norden Oberhavels. „Man kann nur an die Vernunft appellieren“, so Eichholz abschließend.

Von Knut Hagedorn