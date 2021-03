Oranienburg

Ein Jahr zurück liegt der erste Lockdown nun. Für nahezu alle Menschen waren die seitdem vergangenen 12 Monate eine einschneidende Erfahrung mit Veränderungen in fast allen Lebensbereichen. Besonders die jüngere Generation hat es hart getroffen. Statt in die Schule zu gehen, musste zu Hause gelernt werden. Sport im Verein, Treffen mit Freunden - all das war von heute auf morgen nicht mehr möglich. Was die fehlenden Kontakte für Kinder, Jugendliche, Teenager und Heranwachsende bedeuten, darüber spekulieren Experten und solche, die sich dafür halten, seit März 2020. Patricia und Sören Gratz aus Germendorf hingegen spekulieren nicht, wenn sie auf die letzten zwölf Monate blicken.

Das Paar hat zwei Töchter, Maria und die 13-jährige Lilly. Bei ihr war schon vor dem Lockdown eine Form von Autismus diagnostiziert worden. Zwar nicht in einer Ausprägung, die Außenstehenden sofort oder schon nach einigen Stunden auffällt, aber doch so, dass sie bestimmte Dinge besser und manche schlechter kann als gleichaltrige Kinder. Auf der Habenseite verbucht Lilly alles Sportliche, sie ist kunstaffin und handwerklich recht geschickt. Nicht sonderlich gut verkraftet sie hingegen Druck, egal welcher Art, und Veränderungen. Beidem muss sie sich nun seit zwölf Monaten stellen.

Tierpark-Chef Torsten Eichholz war und ist begeistert über das Engagement von Lilly für seine Tiere. Quelle: Robert Roeske

Dabei war der erste Lockdown eher so etwas wie eine Rettung, erzählt Patricia Gratz. Wöchentliche Tests und Klassenarbeiten in der Germendorfer Grundschule hatten den Leistungsdruck für alle Sechsklässler ansteigen lassen. „Jetzt, Kinder, kommt es darauf an“, habe es geheißen, erinnert sich Patricia Gratz. Das „darauf“, so die Vermutung, sei mit dem Wunsch, möglichst viele Kinder aufs Gymnasium zu schicken, verbunden gewesen. „Wir sind eine leistungsorientierte Grundschule“, lautete die lapidare Antwort auf die Bitte, die Noten für Lilly, die irgendwann nur noch 30 Kilogramm wog, auszusetzen. Auch als die betreuende Psychologin die Schule anschrieb und das Anliegen medizinisch fundiert begründete, gab es kein Einlenken. „Diese Sorgen hat uns dann schließlich der erste Lockdown abgenommen“, sagt Vater Sören.

Es kamen jedoch neue hinzu. Der völlig auf den Kopf gestellte Tagesablauf macht Lilly mehr zu schaffen als anderen Kindern. Ihr fehlen feste Abläufe besonders. „Jetzt gerade fühle ich mich gut, auch weil ich wieder zur Schule gehen kann“, sagt Lilly heute. Bis zu diesem Satz war es jedoch kein leichter Weg. „Manchmal“, so die Mutter, „hatte Lilly am Anfang wirkliche Todesangst“. Dann wollte sie etwa ihr Zimmer tagelang nicht verlassen. Was schon für gesunde Kinder nicht leicht zu verarbeiten war, machte ihr deutlich mehr zu schaffen. So viel mehr, dass die tägliche Arbeit für Mutter Patricia „geradezu Erholung“ war. Was insofern bemerkenswert ist, als dass sie als Altenpflegerin in den vergangenen zwölf Corona-Monaten auch um einiges mehr zu leisten hatte als gewöhnlich.

Sammeltour mit Bollerwagen

Anfang des Jahres 2021 gab es dann den ersten „Lichtblick“ für die Familie. Lilly erfuhr, dass das Futter im Tierpark Germendorf knapp ist. „Da müssen wir doch helfen“, war ihre erste Reaktion, auf die sofort Taten folgten. Also zog sie los, zunächst begleitet von ihrem Vater, klingelte die Menschen in der Nachbarschaft aus ihren Häusern und bat um Futter und Hilfe für die Tiere. Mit Erfolg. Nachbarin Ines Mahlo zum Beispiel gab neben Fressbarem auch den Bollerwagen, mit dem sie auf ihre Sammeltour geht. „Dem Tierpark ging es schlecht genug und Lilly ist wirklich mit Eifer dabei“, schmunzelt sie. Immer mittwochs macht das Mädchen nun die erste Runde und wirft Zettel in die Briefkästen der Germendorfer, kündigt sich so für den folgenden Freitag an. Dann geht sie mit dem Bollerwagen die Spenden einsammeln. Gemüse, Dosenfutter und auch Bares gibt es. Kaum Reste sind darunter, viele bringen vom wöchentlichen Einkauf extra etwas mit, unterstreicht Sören Gratz die Hilfsbereitschaft. Manchmal gibt es so viel, dass der Wagen schon vor dem Ende der Tour voll ist. „Das hilft uns und unseren Tieren wirklich“, so der Tierparkchef. Aber die Beschäftigung hat nicht nur etwas zur Versorgung der Tiere beigetragen. Neben Parkchef Torsten Eichholz und den Vierbeinern sind auch Lillys Eltern dankbar für die Unterstützung. Denn durch diese bekam Lilly ein Stück weit Stabilität und Regelmäßigkeit. Dinge, die sie dringend braucht. Was sich auch darin zeigt, dass bei jeder Tour die gleichen Häuser angesteuert werden – und somit die gleichen Germendorfer spenden. Auch eine schlechte Erfahrung gleich am Anfang hat sie nicht von ihrem Vorhaben abgebracht. „Da hat mir eine ältere Dame gesagt, ich solle mich verpissen“, sagt Lilly noch immer sichtlich entrüstet. Um das Haus macht sie seitdem einen großen Bogen. Bei allen anderen ist sie gern gesehen. Ganz besonders natürlich im Tierpark, wo Torsten Eichholz dafür gesorgt hat, dass sie ihre eigene Arbeitskleidung mit Aufdruck erhält. Außerdem will er den Menschen Danke sagen, die mit dafür sorgen, dass Lillys Bollerwagen und damit auch Näpfe und Tröge der Tiere gefüllt werden können. Mit Freikarten für einen Besuch des Germendorfer Tierparks, die die 13-Jährige in den kommenden Wochen an ihre treuen Futterspender verteilen kann.

Eine zusätzliche Motivation für Lilly, die sich riesig über die Anerkennung freut und natürlich weiter sammeln will. Zusammen mit der Unterstützung an ihrer neuen Schule – sie geht nun in die siebente Klasse – gibt das ihr die benötigte tägliche Routine. Auch, wenn ihr selbst diese noch nicht reicht. „Ich will endlich auch wieder zum Sport gehen können“, fordert Lilly.

Von Björn Bethe