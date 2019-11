Lichtermeer für tödlich verunglückten Autofahrer bei Germendorf

Germendorf

Auch in der Woche nach den beiden tödlichen Unfällen bei Germendorf und Fürstenberg ist die Anteilnahme in der Bevölkerung noch groß. Auf dem Feld nahe der Abfahrt Oranienburg Zentrum hatte sich am Freitagabend ein mit fünf jungen Leuten besetzter Pkw Mercedes überschlagen. Der Fahrer wurde dabei tödlich verletzt, die vier anderen Insassen wurden teils lebensbedrohlich verletzt. Am Wochenende stellten Angehörige und Freunde des tödlich verunglückten Mercedes-Fahrers unzählige Kerzen auf. So viele, dass selbst die Ortsfeuerwehr Sachsenhausen am Sonntagabend gegen 19.36 Uhr wegen eines unklaren Feuerscheins alarmiert wurde.

Der Mercedes-Stern liegt zwischen den Kerzen

An der Unfallstelle selbst sind neben den Kerzen auch der Mercedes-Stern und eine kaputte Sonnenbrille abgelegt worden, ein kleiner Porzellan-Engel sitzt daneben. Der 22-jährige Fahrzeugführer war bereits das siebte Todesopfer im Landkreis Oberhavel in diesem Jahr.

Unzählige Kerzen wurden für den Verstorbenen aufgestellt Quelle: Stefanie Fechner

Automatisches System setzte Notruf ab

Wie mittlerweile bekannt wurde, ist der Notruf zum Unfall bei Germendorf über ein automatisches E-Call-System ausgelöst worden. Seit dem 31. März 2018 müssen alle Neuwagen mit dem Notrufsystem ausgestattet sein. Kann ein Fahrzeugführer nach einem Unfall nicht selbst einen Notruf absetzen, so übernimmt das automatische Notrufsystem.

E-Call nutzt Mobilfunk und Satellitenortung, um eine Telefonverbindung zur Notrufnummer herzustellen. Gleichzeitig übermittelt das System Informationen zum Unfallort, zur Art der Auslösung und zum Fahrzeug. Kommt es zu einem schweren Autounfall, bei dem die Airbags auslösen, sendet das System automatisch einen Notruf ab. Bei Parkremplern passiert dagegen nichts.

