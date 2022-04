Germendorf: Luchspaar Linus und Luna lernten sich lieben

Germendorf

Anfang März war für das Eurasische Luchspaar die Zeit des Kennenlernens am Zaun zwischen den beiden Gehegeteilen im Germendorfer Tierpark vorbei: Fristgerecht antwortete nun Luchskatze „Luna“ den lauten Rufen, die Kater „Linus“ bereits seit Monaten in die Welt hinaus sandte, um so einerseits stimmlich sein Revier zu markieren und andererseits Luchsweibchen über weite Entfernungen auf sich aufmerksam zu machen. Luchsdame Luna wurde im Dezember 2020 in Germendorf angesiedelt.

Luchspaar nun gemeinsam zu besichtigen

Im März liegt die Hauptpaarungszeit der Luchse, und so war nun auch „Luna“, durch ihren hormonellen Jahreszyklus wohlgestimmt, bereit für das direkte Aufeinandertreffen mit dem ihr zugedachten Partner. Erfreulicherweise lief die Kennenlernphase unter genauer Beobachtung der Tierpfleger ganz wie im Bilderbuch ab, und die beiden Luchse bilden jetzt ein harmonisches Paar, das nun tagsüber gemeinsam beide Anlagenteile des insgesamt über 800 Quadratmeter großen Luchsreviers im Tier-,Freizeit- und Saurierpark Germendorf durchstreift. Auch nach dem die Rolligkeit der Katze abgeklungen ist, blieb die Sympathie bestehen. Luchse sind im Freiland Einzelgänger, die sich nur zur Paarung aufsuchen. Im Tierpark mit seiner nie versiegenden Futterquelle und dadurch nicht vorhandener Nahrungskonkurrenz sind Luchse oft erstaunlich sozial und werden auch in ganzen Familiengruppen gehalten.

Wiederauswilderungsprogramm in Polen

„Wir sind nun gespannt, ob die intensive Familienplanung ab Ende Mai diesen Jahres Früchte tragen wird. Für unsere Luchskatze wären es allerdings der 1. Wurf, der häufig eher eine Art Übungsobjekt ist und oft noch nicht aufgezogen wird. Auch ist Luna mit 12 Jahren nicht mehr ganz jung für einen Zuchtbeginn. So lassen wir verhalten optimistisch der Natur ihren Lauf. Am Ende unserer Zuchtbemühungen bei den Luchsen steht ein Wiederauswilderungsprogramm in Polen, zu dem wir zukünftig mit jungen Luchsen aus Germendorf gerne beitragen möchten“, lässt der Tierpark verlauten.

Von MAZonlibne