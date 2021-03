Germendorf

Ein Mann in einem Volkswagen mit Oberhaveler Kennzeichen raste auf gerade Landstraße zwischen Germendorf und Behrensbrück am Freitagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache frontal gegen einen Baum. Der Aufprall war so heftig, dass der Motorblock aus dem Fahrzeug geschleudert wurde. Das Auto prallte wieder auf die Straße und drehte sich dort.

Die Feuerwehr musste den Mann aus dem Wrack befreien, er wurde lebensgefährlich verletzt. Womöglich hat ihm sein Auto, ein massiver Van, das Leben gerettet. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in ein Krankenhaus nach Berlin-Steglitz.

Der Motorblock wurde herausgeschleudert. Quelle: Steffi Fechner

Vor Ort waren die Germendorfer Wehr und die hauptamtlichen Kräfte. Gutachter der Dekra sind auf dem Weg zum Unfallort.

Von MAZonline