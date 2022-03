Germendorf

Raketen und zerstörte Häuser, hunderttausende Flüchtlinge an der Grenze zu Polen: Die Bilder, die seit Beginn von Putins Angriffskrieg auf die Ukraine über die Fernsehbildschirme der Nation flimmern, kennt mittlerweile jeder. Am Schlimmsten trifft es allerdings die Menschen, die von dem Krieg direkt betroffen sind. Um ihnen die notwendige Hilfe zukommen zu lassen haben sich in den vergangenen Wochen zahlreiche Hilfsinitiativen im Landkreis Oberhavel gebildet.

Oberhavel Bus Express GmbH aus Germendorf ruft Spendenaktion ins Leben

Darunter sind auch Silvana Hein (41), Geschäftsführerin von Oberhavel Bus Express (OBE) aus Germendorf und ihr Betriebsleiter Stefan Lösch (40). „Zwei Tage nach Kriegsbeginn erreichte uns der Spendenaufruf eines ehemaligen ukrainischen Kollegen“, erinnert sich die Chefin. Der wollte mit seinem privaten Auto über die polnisch-ukrainische Grenze fahren, um dort die benötigten Hilfsgüter abzulegen. „Aber Stefan hatte da gleich das Ganze im Blick und suchte das Gespräch mit mir“, berichtet die Granseerin. Denn: Die Reise- und Linienbusse des Unternehmens sind aufgrund der Coronapandemie nicht so oft wie gewohnt auf Oberhavels Straßen unterwegs.

Ein Bild von Freitagmorgen (18. Februar) - in Lwiw, nur rund 70 Kilometer vor der polnischen Grenze, haben russische Truppen Ziele nahe des Flughafens mit Raketen beschossen. Quelle: privat

„Unser Ziel war und ist es, möglichst viele Hilfsgüter dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden und Geflüchtete mit nach Deutschland zu bringen“, fasst es Stefan Lösch zusammen. „Da waren wir uns auch gleich einig“, ergänzt Silvana Hein. Der Betriebsleiter veröffentlicht einen Spendenaufruf in seinem WhatsApp-Status, der dann auch in den regionalen Facebook-Gruppen landet.

Was dann passierte, damit hatte auch das OBE-Team nicht gerechnet. „Der Zulauf war riesig. Am ersten Wochenende standen die Autos mit Spendenlieferungen bis zum Kreisverkehr an der L 172“, berichtet die 41-Jährige. Die Hilfsbereitschaft sei riesig gewesen, manche hätten sogar geweint.

Am 28. Februar macht sich Stefan Lösch zum ersten Mal auf den Weg Richtung Ukraine

Bereits am Abend des 28. Februar macht sich ein Reisebus mit Stefan Lösch am Steuer auf den Weg an die polnisch ukrainische-Grenze, einen weiteren Linienbus hat er im Schlepptau. Mittlerweile haben sich auch Unterstützer gefunden, die das OBE-Team auf dem Weg begleiten. Einer von ihnen ist der 51-jährige Silvio Montwill aus Nassenheide.

Gemeinsam mit Stefan Lösch und Silvana Hein wagen sie sogar den Grenzübertritt und fahren durch bis nach Lwiw. Was die drei dort erleben, lässt sie bis heute nicht los. „Es war erdrückend, dort die Menschen mit nur einer Tasche sitzen zu sehen“, blickt die Chefin zurück. In Erinnerung bleibt ihr vollem eine 90-jährige Dame, die in Begleitung ihrer Tochter und ihres Schwiegersohnes unterwegs war – nur mit einer kleinen Tasche und einem blauen Eimer, auf den sich die Dame setzte um sich auszuruhen.

Die Busse des Unternehmens bringen Hilfsgüter in die Ukraine und bieten Geflüchteten die Möglichkeit zur Weiterreise nach Deutschland. Quelle: Enrico Kugler

Im oberen Teil des Hauptbahnhofes sei ein Saal für ankommende Kinder mit ihren Müttern hergerichtet worden, erzählt Silvio Montwill. Der Verwaltungschef des Bahnhofes zeigt sich beeindruckt vom Engagement der Ehrenamtlichen und lässt die beiden Männer auch einen Blick in den Saal werfen. „Die Kinder haben die geschenkten Kuscheltiere an sich gedrückt, da brauchte es gar keine Worte, weil man die Dankbarkeit in ihren Augen gesehen hat“, sagt der 51-Jährige noch sichtlich beeindruckt.

Und auch wenn die Touren – jeder Bus benötigt pro Tour Diesel im Wert von rund 2500 Euro – aus eigener Tasche und über Spenden finanziert werden, so steht doch für alle fest, dass sie weiter helfen wollen. Angst vor dem Krieg hat er nicht, sagt Stefan Lösch. Aber Respekt vor der Situation. „Aber davon darf man sich nicht beeindrucken lassen, der Hilfeleistungsgedanke steht einfach im Vordergrund.“

Oberhaveler sind zum Zeitpunkt des Angriffs in Lwiw

Wie nah das Team dem Krieg bereits war, zeigt das Erlebnis der letzten Tour. „Wir haben bei einem Bekannten am Stadtrand von Lwiw übernachtet, und am nächsten Morgen bin ich von den Detonationen der einschlagenden Raketen geweckt worden“, sagt Silvio Montwill. Trotzdem sollen die Hilfslieferungen in die Ukraine weitergehen. „Wir behalten dabei aber immer die Situation vor Ort genau im Blick.“

Vom Verwaltungschef des Hauptbahnhofes in Lwiw gab es eine Dankesurkunde für die Helfer vor Ort. Quelle: Enrico Kugler

Benötigt werden derzeit vor allem Medikamente, Hygieneartikel und lang haltbare Lebensmittel. Wer das OBE-Team finanziell unterstützen will, kann dies über das Spendenkonto der evangelisch-methodistischen Kirche in Oranienburg tun. Kontoinhaber: Evangelisch-methodistische Kirche Oranienburg KiC, IBAN: DE82 1009 0000 2845 8220 02.

Von Stefanie Fechner