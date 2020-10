Germendorf

Aufregung am Montagnachmittag nahe des Globus-Baumarktes in Germendorf. Die Polizei sperrte eine Straße, ein Hubschrauber landete. Auf MAZ-Nachfrage war aus der Polizeiinspektion Oberhavel zu erfahren, dass es sich dabei um einen Rettungseinsatz nach einem Leitersturz in einem privaten Umfeld handelte. Die Polizei sperrte die Straße, um einen Landeplatz für den Hubschrauber einzurichten.

Von MAZonline