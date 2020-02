Die Ortsbeiratssitzung in Sachsenhausen brachte vor allem ein großes Thema zu Tage: Den Wunsch nach einem Gemeinschaftshaus. Auch der Ausbau der Gehwege in der Friedrichstraße war ein Anliegen in der Einwohnerfragestunde, ebenso wurde über den Zustand über den Bereich rund um die ehemalige Schleuse gesprochen.