Germendorf

Von einem Grundstück in der Kremmener Allee ist in der Nacht zu Montag (9. November) zwischen 22.30 und 7 Uhr eine grüne Simson S51 im Wert von rund 3 000 Euro gestohlen worden. Das mit Lenkrad- und Seilschloss gesicherte Moped mit dem Versicherungskennzeichen 108KLX war unter einem Carport abgestellt. Es hat eine Aufbewahrungsbox, die wie ein Bierfass aussieht, in der sich diverses Werkzeug befand.

Von MAZonline