Germendorf: Tanzen für das Wohlgefühl

„Wir drehen uns nach links, die Augen dabei nach vorne gerichtet. Denkt an die Hüfte und immer schön lächeln dabei.“ Hannelore Kitzig hat alles fest im Blick, sieht jeden noch so kleinen Fehler bei ihren Schülerinnen. Seit nunmehr 21 Jahren lädt die 83-jährige Seniorinnen zum Tanzunterricht ein. Organisiert wird die gern angenommene Aktion von der Germendorfer Volkssolidarität.

Corona hat alles verändert

24 Frauen im Alter von 67 bis 90 treffen sich immer dienstags im Vereinsraum des ortsansässigen Fußballvereines FSV Germendorf. Dabei stehen vor allem Gesellschaftstänze im Vordergrund. Ob Blocktänze, Paartänze, Polotänze oder Linedance, mit Ehrgeiz und vor allem Leidenschaft folgen die anwesenden Damen den Anweisungen von Hannelore Kitzig. Corona hat jedoch auch die Tanzgruppe hart getroffen. Zwischen März und Mai gab es überhaupt kein Training, nun wird unter strengen Vorlagen getanzt. „Der Lockdown war für uns alle eine verdammt schwere Zeit. Wir sind ja auch wie eine große Familie und genießen das Miteinander“, beschreibt Hannelore Kitzig die zurückliegende Zeit. Auch das Trainingsprogramm hat sich nun komplett verändert, wie die 83-Jährige erläutert. „Wir üben inzwischen in zwei Gruppen, um den Mindestabstand einhalten zu können. Zudem mussten wir natürlich alle Paartänze komplett umschreiben.“

In zwei Gruppen tanzen aktuell die Seniorinnen in Germendorf. Quelle: Enrico Kugler

1991 gab es die erste Tanzgruppe in Oranienburg, acht Jahre später hatte auch der Ortsteil Germendorf seine eigene Tanzgruppe für Seniorinnen. „Als wir uns im März 1999 gegründet haben, waren wir insgesamt zwölf Frauen, die sich fortan getroffen haben“, blickt Hannelore Kitzig zurück, die zwischen 1997 und 1999 eine Ausbildung zur Tanzleiterin absolvierte. „Ich war über Jahrzehnte hinweg Sportlehrerin und als ich aufgehört habe zu arbeiten, wollte ich mich weiterhin bewegen. So kam ich zum Tanzen“, blickt Kitzig zurück. Inzwischen tanzen Frauen aus Germendorf, Oranienburg, Lehnitz, Hennigsdorf und Leegebruch im Seniorinnentanzkurs der Germendorfer Volkssolidarität.

Mit 90 Jahren ist Marianne Zietmann (2.v.l.) die älteste Tänzerin in Germendorf. Quelle: Enrico Kugler

Die Damen tanzen dabei nicht nur rein für sich selbst, sondern waren auch vor Coronazeiten gerngesehene Gäste bei diversen Veranstaltungen. „Ein Highlight für uns war der Auftritt bei der Landesgartenschau 2009 in Oranienburg, das war ein toller Rahmen. Oder die Auftritte im Germendorfer Tierpark sind auch immer sehr schön“, berichtet Hannelore Kitzig. Momentan sind jedoch alle Veranstaltungen inmitten der Corona-Pandemie abgesagt, was alle schmerzt. „Wir hoffen, dass diese schwere Zeit bald vorbei ist“, erklärt auch Marianne Zietmann, die mit 90 Jahren die älteste Tänzerin der Gruppe ist.

Marianne Zietmann mag die schnellen Tänze

„Ich bin seit Gründung der Gruppe mit dabei und solange es meine Gesundheit erlaubt, bleibe ich der Gruppe auch erhalten“, erklärt die 90-Jährige. Dabei mag Marianne Zietmann vor allem die schnelleren Tänze, auch wenn sie manchmal dabei etwas genauer hinschauen muss, wie Lehrerin Hannelore Kitzig vortanzt. „Ich höre nicht mehr ganz so gut“, berichtet die 90-Jährige lächelnd. Neben dem Tanzen versuchen die Damen auch so, viel Zeit miteinander zu verbringen, so wie es auch Corona gerade zulässt. In den Vorjahren unternahmen die Seniorinnen auch gemeinsame Tagesausflüge. „Wir sind wie eine große Familie, das ist wunderschön“, plaudert Marianne Zietmann in der kurzen Pause zwischen den Übungen.

Eigener Trainingsraum als Wunschlösung

Für die Zukunft wünscht sich Tanzlehrerin Hannelore Kitzig vor allem Gesundheit. „Leider sind einige Mitstreiterinnen nicht mehr unter uns. Gesundheit ist das wichtigste Gut und solange die mitspielt, werden wir auch alle weitertanzen.“ Allerdings hat die Tanzlehrerin auch noch einen anderen Wunsch parat. „Ein Traum wäre ein eigener Saal nur für uns, aber wir wissen auch, dass dies schwer zu realisieren sein wird.“ In den zurückliegenden Jahren mussten die Seniorinnen immer mal wieder den Trainingsort wechseln. Ob nun alte Schule, Jugendclub, Sporthalle oder Feuerwehrgebäude – die tanzenden Seniorinnen waren schon an mehreren Orten untergebracht. „Auf Eigeninitiave sind wir dann vor drei Jahren ins Vereinshaus des FSV Germendorf gewechselt“, blickt Hannelore Kitzig auf die zurückliegenden Jahre.

Von Knut Hagedorn