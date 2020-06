Nach Chaos am Tierpark: Jetzt spricht Betreiber Torsten Eichholz

Germendorf

„Es war der Wahnsinn, überall waren Blechlawinen“, sagt Polizeihauptkommissar André Quade. Sieben Streifenwagen und etliche Mitarbeiter der Straßenmeisterei sind seit Montagmittag rund um den Tierpark Germendorf im Einsatz, um den Staus dort Herr zu werden und die Straßen weiträumig zu sperren. Zwischenzeitlich seien nur noch Gäste vom Parkplatz des Tierparks heruntergelassen worden, neue seien nicht mehr raufgekommen. „Es war ein absolutes Chaos in alle Richtungen“, erklärt Quade.

Torsten Eichholz, der Betreiber des Tierparks, sei offenbar nicht auf diesen großen Zustrom an Besuchern nicht vorbereitet gewesen, so der Beamte. Eichholz sei Profi und hätte sich besser vorbereiten müssen, eventuell auch in Abstimmung mit der Stadt hinsichtlich zusätzlicher Parkmöglichkeiten.

Torsten Eichholz weist die Schuld von sich

Es könnte sein, dass der Tierpark nun die Kosten tragen muss. „Ich werde eine Kostenrechnung veranlassen müssen. Der Einsatz geht weit über das normale Maß hinaus“, so André Quade. Die Höhe der Summe liege im Ermessen der Behörde. „Mein Ziel ist es nicht, so viel wie möglich Geld rauszupressen, sondern zu zeigen, dass es so nicht geht“, so Quade. Schließlich würden Streifenwagen überall gebraucht, nicht nur in Germendorf. Immerhin: Gegen 16 Uhr soll die Sperrung aufgehoben werden.

Tierpark-Betreiber Torsten Eichholz erklärt, dass er mehr Ordner eingesetzt habe als üblich. „In den Straßenverkehr dürfen die Ordner aber nicht eingreifen.“ So einen Besucherandrang habe er zudem noch nie erlebt. „Es war ein richtiges Verkehrschaos in Germendorf. Mir tun die Leute leid, die nicht von ihren Grundstücken gekommen sind“, so Eichholz. Es könne daran liegen, dass Kindertag und Pfingsten zusammengefallen sind. Zu Himmelfahrt habe es bereits Ausnahmezustand gegeben. „Aber da konnten wir es noch regeln.“

