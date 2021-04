Germendorf: Tierparktore bleiben geschlossen

Germendorf

Groß war die Freude am 15. Februar 2021 in Germendorf, nach fast vier Monaten coronabedingter Schließzeit öffneten wieder die Eingangstore des Tierparks. Knapp acht Wochen später ist die Tristesse und Enttäuschung wieder zurückgekehrt. Ab Montag, 19. April 2021, muss der beliebte Freizeitpark erneut seine Pforten schließen. Dies gab der Tierpark am Sonntagabend auf seiner Facebookseite bekannt.

Tierparkbetreiber bedauert erneute Schließung

„Liebe Besucher, wir möchten nicht viel schreiben und haben mittlerweile auch keine Worte mehr dafür. Dennoch müssen wir euch leider mitteilen, dass wir ab 19. April 2021 wieder schließen müssen. Sobald es Neuigkeiten gibt, melden wir uns wieder bei euch. Hier bleibt es erstmal ruhig. Bleibt gesund und passt auf euch auf! Eure Familie Eichholz“, heißt es auf der Facebookseite des Tierparks. Grund für die abermalige Schließung ist die Tatsache, dass die Zahlen der Corona-Neuinfektionen auch in Brandenburg weiter steigen, angesichts dieser Tatsache hat die Landesregierung am Sonnabend schärfere Corona-Beschränkungen beschlossen.

Alle Kultur- und Freizeiteinrichtungen müssen geschlossen werden

Die Brandenburger müssen sich weiter auf Einschnitte im öffentlichen und privaten Leben einstellen. Der Lockdown wird bis mindestens zum 3. Mai verlängert. Ab dem 19. April tritt – unabhängig von der Bundes-Notbremse, über die nächste Woche noch Bundestag und Bundesrat abstimmen müssen – eine neue Eindämmungsverordnung in Kraft.So gilt ab Montag in Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer 7-Tage-Inzidenz von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen eine nächtliche Ausgangsbeschränkung in der Zeit von 22 bis 5 Uhr. Alle Kultur- und Freizeiteinrichtungen müssen für den Publikumsverkehr geschlossen werden: das betrifft neben Gedenkstätten, Museen, Ausstellungshäusern, Galerien, Planetarien, Archiven und öffentlichen Bibliotheken jetzt auch Tierparks, Wildgehege, Zoologische und Botanische Gärten.

Von Knut Hagedorn