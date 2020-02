Germendorf: Wenn plötzlich der Beamer qualmt

Germendorf

Qualm in der Sporthalle, Brandgeruch am Beamer: Als Cornel Gratz am Sonnabend-Abend seine Rede auf der Jahreshauptversammlung starten wollte, musste der Ortswehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Germendorf erst einmal ungewollt zum „Einsatz“ von der Bühne kommen. Während der Aufführung der Jugend war Papier in Brand geraten. Das wurde vor die Linse des Beamers gestellt, sodass das Licht des Geräts den Nachwuchs bei der Aufführung nicht blendet.

Das habe bislang immer funktioniert, hieß es. Doch das neue Gerät hatte so viel Power, dass die Zettel begannen, zu schmoren. Der Beamer war kaputt. Das alte Gerät musste her.

Mit Verzögerung begann die Jahreshauptversammlung. Cornel Gratz nutzte den Abend, um allen Kameradinnen und Kameraden nach einem etwas ruhigeren Jahr 2019 zu danken. Und den Sponsoren, ohne denen die Vielfalt der Veranstaltungen nicht möglich gewesen seien. Ein Problem stellte der Ortwehrführer ganz nach oben auf die Liste: „Wir brauchen Wohnraum“, so Gratz. „Uns laufen die Mitglieder weg.“

Freude gab es noch bei der Jugend: Oranienburgs Alt-Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke überreichte im Namen der Bürgerstiftung einen 1000-Euro-Gutschein. „Das, was hier in Germendorf geleistet wird, ist schon bemerkenswert“, sagt Laesicke.

Der Brandgeruch war zu diesem Zeitpunkt schon längst verflogen.

Von Sebastian Morgner