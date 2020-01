Germendorfer feiern ein Fest für die Gemeinschaft

Germendorf

Hoch schlugen die Funken am Sonnabend ab 17 Uhr hinter dem Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Germendorf in den Nachthimmel. Die Kameradinnen und Kameraden hatten gemeinsam mit dem Förderverein zum traditionellen Knutfest eingeladen, und die Germendorfer Einwohner und Besucher aus den umliegenden Orten folgten der Einladung zahlreich.

„Es ist neben dem Osterfeuer und dem Martinsumzug einfach der größte Anlaufpunkt“, bestätigte auch der stellvertretende Ortswehrfürher Martin Degen. Und er muss es wissen, ist er doch bereits seit 2001 ein festes Mitglied der Feuerwehr. „Man kommt einfach mal wieder zusammen, sieht auch mal Leute wieder die man schon länger nicht gesehen hat.“ Damit niemand hungrig oder durstig bleiben musste, unterstützten die Kameradinnen und Kameraden den Förderverein tatkräftig am Grill und der Getränkeausgabe.

Der Spaß kam auch hinter dem Grill nicht zu kurz. Quelle: Robert Roeske

Die Jugendfeuerwehr packte dafür ihrerseits am großen Knutfeuer mit an und schleppte die etwa 500 ausgedienten Weihnachtsbäume in Richtung der Flammen. „Viele bringen ihren Weihnachtsbaum selbst mit, bei anderen, vor allem älteren Mitbürgern, haben wir den Baum auch abgeholt“, berichtete Martin Degen. Und auch den obligatorischen Gratis-Glühwein pro abgegebenen Baum konnten sich die etwa 350 Besucher natürlich abholen.

Förderverein und Feuerwehr arbeiten Hand in Hand

Dafür dass auch jeder etwas von dem Heißgetränk abbekam, sorgte unter anderem Ute Lehmann vom Förderverein. „Das was wir einkaufen reicht erfahrungsgemäß so oder so nicht“, schmunzelt sie. „Es wird einfach super angenommen. Wir bekommen viel von der Gemeinde und geben hier auch gern wieder etwas zurück“, so die Fördervereinsvorsitzende.

Voller Körpereinsatz war am Feuer gefragt. Quelle: Robert Roeske

Ohne die Feste wäre der Ort anonymer

Auch Katja Gratz ist das Knutfest eine lieb gewonnene Tradition geworden. „Ich denke schon dass es ohne die Feste anonymer im Ort zugehen würde“, so die Frau von Ortswehrführer Cornel Gratz. Er ergänzt: „Das schweißt hier definitiv zusammen. Alle sind hier natürlich ehrenamtlich unterwegs.“ Und Familie Gratz weiß das aus erster Hand. Nicht nur Mama und Papa sind engagierte Mitglieder- auch die beiden Kinder des Paares sind mit dem „Feuerwehr-Virus“ infiziert.

Nicht nur die Germendorfer hatten ihren Weg ans wärmende Feuer gefunden. Katrin Strauchmann hat sich aus Leegebruch auf den Weg gemacht. „Bei uns im Ort ist es uns einfach schon zu groß“, erklärt sie. „Dort ist es uns zu voll. Hier in Germendorf ist alles wunderbar organisiert und familienfreundlich, einfach schöner für die Kinder.“

Von Stefanie Fechner