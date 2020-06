Germendorfer Feuerwehr-Kameraden: 145 Kilometer mit dem Rad für den guten Zweck

Germendorf

Die Fahrräder sind frisch gewaschen und glänzen in der Sonne, die Ketten sind geölt – auf allen Rädern ist genügend Luft. Auch die Essensvorräte sind in den Begleitautos verstaut. Alle Vorbereitungen sind getroffen – der 145 Kilometer langen Radtour steht nichts mehr Wege. Sieben Kameraden der Germendorfer Ortsfeuerwehr machen sich am Freitag auf den Weg nach Eggesin, per Pedales: Cornel Gratz, Louis Kluska, Andreas Geisler, Jan Dieterle, Phillip Lehmann und Bobby Wehden radeln von Germendorf los nach Mecklenburg-Vorpommern.

Und das für einen guten Zweck. „Wir besuchen in Eggesin unsere Partnerwehr, alle von uns gefahrenen Kilometer werden von Sponsoren prämiert. Das Geld überreichen wir vor Ort einem Hospiz. Wir danken vor allem den Firmen Bundschuh, Alexander Tiesler sowie der Firma Premium Sportswear“, erklärt Ortswehrführer Cornel Gratz. Die Eggesiner Feuerwehr will den Betrag der Germendorfer noch verdoppeln.

Während des Corona-Shutdowns Idee zur Mammuttour

Die Idee zu der Aktion hatte Phillip Lehmann. „Durch das Coronavirus sind alle Freizeitaktivitäten weggebrochen, vor allem der Fußball fehlt uns allen sehr. Da wir in den letzten Wochen oft mit dem Rad unterwegs waren, kam mir die Idee, nach Eggesin zu fahren“, sagt er. Nach und nach fand er Mitstreiter für seine Idee.„In Pasewalk stoßen circa 15 Kameraden der Eggesiner Feuerwehr zu uns und fahren die restlichen Kilometer mit uns“, erzählt Gratz. Auch der Vorsitzende des Eggesiner Stadtparlaments, Gerhard Tewes, wird sich dort der Fahrradkolonne anschließen. „In Eggesin erwartet uns ein buntes Rahmenprogramm“, verrät Lehmann. Unter anderem ist am Sonnabend eine Bootstour geplant.

145 Kilometer liegen vor den Germendorfer Feuerwehrkameraden. Quelle: Enrico Kugler

Zuvor jedoch müssen die sieben Germendorfer eine 145 Kilometer lange Strecke zurücklegen. Los geht es am Freitagmorgen um 6.30 Uhr. Eskortiert werden die Radler von zwei Begleitfahrzeugen, die Essen und Getränke dabei haben. Über Liebenwalde, Zehdenick, Templin, Güstrow und Pasewalk führt die Route nach Eggesin. „Wir hoffen so gegen 17, 18 Uhr da zu sein“, gibt Lehmann die Marschroute vor. Dass es am Freitag regnen soll, stört die Radler nicht. „Lieber so, als wenn es brütend heiß ist“, findet Phillip Lehmann. Und Cornel Gratz meint: „Man muss sich halt genügend Wechselsachen einpacken, dann passt das schon.“

Zurück in die Heimat geht es am Sonntag per Auto

Neben ihrer Aktivität in der Feuerwehr sind alle Radler bis auf Andreas Geisler auch beim FSV Germendorf als Fußballer aktiv. Die lange fußballlose Zeit aufgrund der Corona-Pandemie schmerzt die Männer. „Es ist schon hart gewesen nicht knödeln zu können, zumal ja auch die sozialen Kontakte fehlen“, sagt Jan Dieterle. Der Trainingsbetrieb in Germendorf wurde zwar vor einiger Zeit – unter strengen Vorgaben – wieder aufgenommen. „Doch wenn du kein Abschlussspielchen machen darfst, ist das schon echt doof“, sagt Phillip Lehmann.

So allerdings bleibt nun die Zeit für die 145-Kilometer-Radtour nach Eggesin, auf die sich die Germendorfer trotz der zu erwartenden Anstrengungen freuen. Auch über den Fußball wird dann sicher gesprochen. Der Rückweg ist für den Sonntag geplant. Im Auto. Die Räder kommen dann auf einen Anhänger. Denn Muskelkater ist nach der Tour für die tapferen Kameraden sicher vorprogrammiert.

Phillip Lehmann hatte die Idee zu der Aktion. Quelle: Enrico Kugler

Von Knut Hagedorn