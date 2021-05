Germendorfer Fußballern soll bald ein Licht aufgehen

Germendorf

Akribisch betracht der Platzwart in Germendorf den Rasen, um sofort eine weitere Tour mit dem Rasentraktor zu unternehmen. Die Tornetze sind wieder angebracht, die Bälle aufgepumpt – alles ist bereit für den Neustart der Fußballer. Oranienburgs Bürgermeister Alexander besuchte am Donnerstag den Fußballverein FSV Germendorf, um sich vor Ort ein Bild zu machen von der Situation im Amateurfußball, der durch Corona quasi nicht stattfand.

Heino Sandig ist seit 2002 Vereinsvorsitzender beim FSV Germendorf. Quelle: Carola Martin

„Die Situation war nicht einfach, vor allem fehlte der soziale Kontakt. Wir haben zumindest in der fußballlosen Zeit versucht, unser Vereinsgelände zu sanieren, nun war mal dafür Zeit“, berichtet Germendorfs Vereinspräsident Heino Sandig. So wurden die Sanitäranlagen und der Vereinsraum modernisiert. Laesicke selbst offenbarte, dass er zu Jugendzeiten nur im privaten Bereich dem runden Leder nachjagte, einem Verein aber nie angehörte.

Flutlichtanlage soll kommen

140 Mitglieder umfasst der 1972 gegründete FSV Germendorf, neben Fußball gibt es auch noch Tischtennis, Volleyball sowie Läufer und Triathleten im Verein. „Im Umfeld des Sportplatzes müssen wir schon ein wenig was machen, gerade der einstige Jugendclub am unmittelbaren Spielfeldrand ist eher zu einem Schandfleck geworden“, berichtet Ortsvorsteher Olaf Bendin. Wie wichtig der Fußball in Germendorf ist, können Bendin und Sandig nahezu unisono berichten. „Generell das Vereinsleben belebt unseren Ort ungemein. Entweder bist du in der Feuerwehr oder beim Fußball“, bemerkt Bendin. Heino Sandig, seit 19 Jahren Vereinsvorsitzender, ergänzt schmunzelnd: „Oder halt beides.“ Eines fehlt den Germendorfer Fußballern aber ungemein, eine wettkampffähige Flutlichtanlage, die bisherige ist deutlich in die Jahre gekommen und nur auf dem Trainingsplatz. Dahingehend hatte Bürgermeister Laesicke eine gute Nachricht im Gepäck: „17 500 Euro sind bereits für eine neue Flutlichtanlage im Haushalt eingestellt, auch Fördergelder sind beantragt.“

Der FSV Germendorf besteht seit 1972. Quelle: Robert Roeske

Auch Heino Sandig hob die gute Zusammenarbeit zwischen Stadt und Verein hervor: „Die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung läuft super, Schritt für Schritt nehmen wir kleine Verbesserungen auf dem Vereinsgelände vor, die Mitglieder motiviert es enorm, wenn sich sichtbar etwas entwickelt bei uns.“ Wichtig ist Sandig dabei, Fußball für jedermann anzubieten. „Gerade was unsere Beiträge betrifft, ist es uns wichtig, Fußball preiswert anzubieten.“

Von Knut Hagedorn