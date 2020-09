Germendorfer Ideen-Schmiede aus der Garage

Germendorf

Millionen Menschen verfolgen montags bis freitags die RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten.“ Auch dem Germendorfer Jens Stein kennt die Serie gut. Vor allem seit eine der Hauptfiguren, Ulrike Frank, darin sein eigenes Auto fuhr. Ulrike Frank spielt in der Daily-Soap die Unternehmerin Katrin Flemming, die einen weißen Tesla in der Serie ihr Eigen nannte. „Irgendwann gab es dann einen Unfall in der Serie, und das Auto wurde rausgenommen“, berichtet der 35-jährige Unternehmer, vor dessen Garage allabendlich weiterhin der weiße Tesla steht. Das Auto ist nur ein Inventar der Germendorfer Agentur „Rotstein“, die für Film und Fernsehen neben Fahrzeugen noch Requisiten, Locations und Darsteller anbieten.

Die Agentur Rotstein besteht aus Martin Roth (l.), Daniela Roth und Jens Stein. Quelle: Enrco Kugler

Dabei ist das Familienunternehmen „Rotstein“ noch ganz frisch auf dem Markt, die eigene Homepage ist erst seit August dieses Jahres online. Neben Eigentümer Jens Stein ist noch seine Lebenspartnerin Daniela Roth und ihr Bruder Martin in die Firma involviert. „Die Idee kam uns im August des Vorjahres. Ich habe früher schon öfter mal Autos für Filmdrehs vermittelt, dann aber über Mittelsmänner – so unter anderem auch den Tesla für GZSZ.“ Allerdings wurden seitdem bereits mehr als 250 Angebote auf die Seite hochgeladen. Ob Häuser, Hallen, Nutzfahrzeuge, Boote, Darsteller oder Requisiten wie Mülltonnen oder Hüpfburgen – die Agentur Rotstein bietet für Dreharbeiten alles, was benötigt wird. „Unser Ziel ist es aber, bis Ende des Jahres mindestens 1000 Angebote generieren zu können, um eine bunte Vielfalt anbieten zu können“, erklärt Jens Stein, der auch Inhaber der Germendorfer Firma „Dabag“ ist.

Auch das eigene Haus von Daniela Roth und Jens Stein war bereits in zwei Musikvideos als Drehort involviert. Quelle: Enrico Kugler

Die Ideenschmiede ist dabei die eigene Garage, wie Jens Stein schmunzelnd verrät. „Das erinnert mich schon ein wenig an die Geschichten in Silicon Valley, wo spätere Top-Unternehmen in der eigenen Garage ihren Ursprung fanden. Auch wir saßen hier zusammen und kamen auf diese Ideen.“ Von einem Erfolg wie Apple oder Facebook ist „Rotstein" zwar noch sehr weit entfernt, ehrgeizig und ambitioniert ist man dennoch. „Wir haben lange im Vorfeld recherchiert, und es gibt keine Firma, die alles anbietet. Dieses Alleinstellungsmerkmal wollen wir nutzen und etablieren“, so der Unternehmer. Auch das eigene Haus von Jens Stein und Daniela Roth war bereits Mittelpunkt zweier Musikvideos. „Wir haben damit kein Problem, im Endeffekt geben ja auch die Hauseigentümer die Regeln vor“, berichtet Daniela Roth. Für Jens Stein ist das Portofolio seiner Agentur breitaufgestellt, was auch das Ziel von „Rotstein“ ist.

Die Inserate auf der Homepage der Agentur Rotstein sind für die Anbieter kostenlos. Quelle: Enrico Kugler

„Egal, was eine Produktionsfirma benötigt, wir wollen es anbieten“, so Stein ehrgeizig. Die Filmbranche kehrt nach den Coronabeschränkungen Schritt für Schritt wieder zurück in den Alltag, für die Germendorfer Agentur die Chance, Fuß zu fassen. „Wir wollen mit Qualität überzeugen, daher auch der späte Start der Homepage. Aber wir wollten kein halbfertiges Produkt auf den Markt werfen.“ Bei der Agentur „Rotstein“ kann jedermann entweder sich selbst oder materielle Gegenstände anbieten – und das kostenlos. Diese werden dann nach Prüfung durch die Agentur hochgeladen auf die Homepage.

Jens Stein und Daniela Roth sind auch privat ein Paar. Quelle: Enrico Kugler

„Natürlich achten wir da schon auf eine gewisse Qualität, wobei wir immer gerne mit Rat und Tat dann auch zur Seite stehen“, so der 28-jährige Martin Roth. Zuständig für die Darstellerriege ist mit Jonas ein dritter Roth. „Wir wollen ein reines Familienunternehmen bleiben“, betont Jens Stein. Ob bald auch wieder der weiße Tesla bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ ein Comeback erlebt, ist laut Jens Stein noch nicht abschließend geklärt. „Er sollte wieder zurück ans Set, doch dann kam Corona. Nun schauen wir mal, was passiert.“ Bis dahin versucht man weiter Schritt für Schritt das noch junge, aber ehrgeizige und dynamische Unternehmen für die Zukunft zu wappnen. Dabei gilt es auch jeden Tag, die Augen und Ohren offenzuhalten.

Anbieter bestimmen die Preise

„Ich ertappe mich schon dabei, dass ich inzwischen durch die Gegend fahre und etwas sehe, was ich mir durchaus gut in einem Film vorstellen könnte als Requisite. Dann versuche ich, mit den Besitzern ins Gespräch zukommen“, verrät Stein. Die auf der firmeneigenen Homepage www.rotstein.de angegebenen Preise bestimmen dabei die Eigentümer selbst, die Agentur erhält ein Drittel des Erlöses als Provision. Noch sehen sich die drei „Rotsteins“ am Beginn ihrer Firmenhistorie, allerdings sprudeln die Ideen in den Köpfen – vor allem bei Besuchen in der Garage.

Von Knut Hagedorn