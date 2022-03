Geschäft in den Reisebüros läuft wieder: Oranienburger wollen an den Strand

Oranienburg

„Unsere Kunden wollen wieder in den Flieger steigen und ihre Füße in den Sand stecken“, sagt Diana Burckhardt vom Sonnenklar.TV Reisebüro in Oranienburg. „Das Mittelmeer ist gerade der absolute Renner. Spanien, Griechenland, Türkei, aber auch Ägypten sind beliebt. Auch die Kanarischen Inseln werden viel besucht. Die Balearen starten erst wieder richtig nach Ostern, wenn dort die Hotels aufmachen.“

Bei Fernreisen sieht Diana Burckhardt eher einen Trend in Richtung Amerika: „Die Karibik steht weit oben auf der Liste. Asien hingegen läuft bisher noch nicht an. Das liegt auch an den sehr schwierigen Einreise- und Quarantäneregelungen in diesen Ländern. Das wird erst nach und nach gelockert.“

Wieder kleiner Dämpfer für die Oberhaveler Reisebüros

Viele seien natürlich auch ein bisschen aufgeregt, weil sie zum ersten Mal nach zwei oder drei Jahren wieder fliegen. Aber insgesamt überwiegt die Lust aufs Reisen. „Auch weil der immense Aufwand, den eine Reise mit sich bringt, weniger wird. Bisher musste man spezielle Reiseformulare erstellen und sich mit den Regeln für die Impfung und Tests auseinandersetzen.“ Alle Hindernisse sind nicht verschwunden. Aber die Menschen seien eher bereit, etwas Mehraufwand in Kauf zu nehmen, weil sie einfach nicht mehr auf den Urlaub verzichten möchten, so Diana Burckhardt.

Auch wenn die Reiselust wieder steigt, gibt es jetzt für die Reisebüros wieder einen kleinen Dämpfer: „Im Januar und Februar gingen die Buchungen für den Sommer durch die Decke. Mit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine ist es jetzt im März merklich zurückgegangen.“ Gerade Länder wie Bulgarien am Schwarzen Meer würden weniger nachgefragt. „Viele fühlen sich schlecht, in einer solchen Situation in der Nähe Urlaub zu machen“, sagt Diana Burckhardt. Falls sich die Lage wieder entspannt, rechnet sie deshalb mit einem starken Last-Minute-Geschäft im Sommer.

Oberhaveler wollen Sonne, Strand und Meer

Auch im Reisebüro Intertours in Oranienburg gehen die Buchungen insgesamt wieder nach oben. Ines Lieckfeldt sieht neben dem Mittelmeer vor allem ein Comeback der Schiffsreisen: „Die Kreuzfahrten waren nie wirklich weg. Die Geschichten über Schiffe, die nach Coronaausbrüchen feststeckten und von gestrandeten Reisenden waren in den Medien oft sehr dramatisch. Aus unserer Erfahrung können wir das nicht bestätigen. Es mussten einige Reisen abgebrochen werden, aber die Kunden bekamen ihr Geld erstattet und haben gleich die nächste Reise gebucht.“

Eine Kreuzfahrt mit gutem Service passt laut Ines Lieckfeldt auch gut zu den Bedürfnissen der Kunden: „Die Menschen wollen aktuell lieber Erholung und Entspannung, statt große Abenteuer. Sonne, Strand, Meer.“ Auch das Reisebüro Intertours hat damit im ersten Quartal schon fast wieder die Buchungszahlen aus dem Vergleichsjahr 2019 erreicht.

Mittelmeer ist zurzeit am beliebtsten

Die guten Zahlen konnten laut Ines Lieckfeldt trotz der steigenden Preise für Reisen erzielt werden. „Im Durchschnitt ist schon alles teurer geworden. Die Flüge kosten mehr, weil Kapazitäten abgebaut wurden und jetzt die Nachfrage wieder steigt. Auch wenn es alle großen Reiseveranstalter durch die Coronakrise geschafft haben, ist insgesamt weniger Infrastruktur in den Touristenzielen vorhanden.“

Auch im Reisebüro Intertours ist das Mittelmeer zurzeit am beliebtesten. Aber auch weitere Ziele wie Dubai oder die USA gehen wieder gut. Die Nachfrage nach Zielen in Deutschland hingegen ist kaum da, so Ines Lieckfeldt: „Zwischenzeitlich war der Trend da, weil man im Notfall schnell zu Hause ist. Aber es ist aber auch teurer. Wer ein Hotel im Inland bucht, zahlt deutlich mehr. Außerdem ist das Wetter unberechenbarer – dann sitzt man im schlimmsten Fall eine Woche an der Ostsee im Regen. In Ägypten scheint immer die Sonne.“

Oberhaveler freuen sich über direkte Beratung

Für unsichere Urlauber gibt es jetzt oftmals geänderte Stornierungsfristen. So wird oft mit der Möglichkeit geworben, bis zu zwei Wochen vor Reiseantritt noch abzusagen. „Aber hier muss man aufpassen und genau schauen: Im Kleingedruckten stehen dann die versteckten Kosten. Wer wirklich Sicherheit haben will, sollte die klassische Reiserücktrittsversicherung mitbuchen. Da kann man uns gerne ansprechen.“

Den Wunsch nach Service und direkter Beratung in diesen Zeiten sieht auch Diana Burckhardt vom sonnenklar.TV Reisebüro: „Die Reisenden sind jetzt nach der Krise sehr dankbar für unsere Arbeit. Sie freuen sich, dass sie bei Problemen und Sorgen einen direkten Ansprechpartner haben.“

Von Till Eichenauer