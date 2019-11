Alljährlich findet bundesweit am 25. November der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen statt. Sichtbares Zeichen an diesem Tag ist eine hellblaue Fahne mit der Aufschrift „Frei leben – ohne Gewalt“. Auch die Stadt Oranienburg beteiligt sich an der Aktion und wird am 21. November 2019 um 9.30 Uhr die Fahnen hissen, um so ein Zeichen gegen tägliche Gewalt an Mädchen und Frauen zu setzen. Dazu finden noch einige Veranstaltungen statt.